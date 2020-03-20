6 увлекательных мини-сериалов, которые не разочаруют: совет от ONUKA

Украинские звезды продолжают поощрять киноманов сидеть дома и соблюдать карантин. Поэтому в сети устраивают бесплатные концерты и дают советы по выбору фильмов. В стороне не осталась и солистка ONUKA Наталья Жижченко.

У мережі вона розмістила список атмосферних серіалів, які не розчарують кіноманів. Кожному з них Наталія Жижченко дала характеристику, щоб її підписники самі визначили, з якого серіалу розпочати перегляд.

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"Як нас вчили Massive Attack – ми у всьому цьому разом. Пропоную діяти за традицією і чекаю на ваші рекомендації у коментарях. Є думка, що серіали – нові книги, спробуємо її перевірити", – анонсувала ONUKA.

"Олівія Кіттерідж"

Однозначно надовго залишає свій відбиток у пам’яті. Взагалі-то, це мінісеріал від HBO, що складається лише із 4 частин. Я обожнюю такий формат і думаю, що це саме той випадок, коли серіал і справді подібний до книги. Дуже дивний і атмосферний. Чого вартує гра однієї Френсіс Макдорманд! Раджу.

Дивіться трейлер до серіалу "Олівія Кіттерідж": відео

"Вершина озера"

Атмосферний серіал із неймовірним саундтреком. Меланхолійні пейзажі супроводжуються такими ж гітарними мелодіями, сюжет в даному контексті відходить на задній план. Але сцена з акустичним кавером на одну із пісень Bjork посеред гір вкрала моє серце. Коли вперше дивилася – не могла повірити, що це дійсно відбувається в кадрі, а не в моїй уяві.

Дивіться трейлер до серіалу "Вершина озера": відео

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"Мілдред Пірс"

Якось так несвідомо виходить, що це вже третій серіал у добірці, де у сюжетному епіцентрі стоїть образ сильної жінки. Знову ж таки, HBO, знову лише 5 серій і неймовірно крута історія у втіленні надзвичайного акторського складу. Ця стрічка – поза часом.

Дивіться трейлер до серіалу "Мілдред Пірс": відео

"Найбільше"

Мені дуже близький скандинавський кінематограф і "Найбільше" – пряме попадання у ціль. Тут ідеально все: акторський склад, сюжетна лінія. Конкретний гід по життю сучасних підлітків.

Дивіться трейлер до серіалу "Найбільше": відео

"Гострі предмети"

Історія не для всіх, та залишає за собою незабутнє враження. Тріо акторок – просто неймовірне. Ну і режисер, на рахунку якого "Велика маленька брехня", "Кафе де Флор", "Далласький клуб покупців", транслює на екрани свій унікальний погляд. Може здатися, що історія трохи розтягнута, однак, як красиво розтягнута!

Дивіться трейлер до серіалу "Гострі предмети": відео

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"Схованки"

Унікальний випадок, коли український кінематограф демонструє, що може повноцінно конкурувати на світовій арені. Абсолютний ривок уперед. Музику до серіалу створював Женя (Євген Філатов – чоловік Наталії Жижченко, – LifeStyle 24). Пам’ятаю всі етапи написання саундтреку і знаю його напам’ять. Пишаюся цією роботою неймовірно і радію стрімкому просуванню у світі! Ніколи ще Енергодар не був таким кінематографічним!

Дивіться трейлер до серіалу "Схованки": відео