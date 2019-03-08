6 женщин-ученых, которые изменили ход истории

8 марта мир отмечает Международный женский день. Хотя среди ученых до сих пор больше мужчин, вклад женщин неоценимый! Редакция LifeStyle 24 собрала к празднику истории успешных женщин-ученых.

Несмотря на распространение феминизма, борьбы за права женщин, все же равенства между полами пока нет ... И речь идет не только о мусульманском мире, в цивилизованных странах в научном мире женщины скорее редкость, чем норма. Несмотря на это, достижения женщин не менее важны, чем достижения их коллег мужского пола. Заметим, женщины-исследовательницы появились не в последнее столетие, когда их права начали сравнивать с правами мужчин. В каждой эпохе были свои выдающиеся женщины-ученые.

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Гипатия Александрийская

Годы жизни: 370-415 гг.

Отрасль: математика, астрономия, механика



Такой Гипатию представляют наши современники

Если до сих пор на женщин-ученых смеют иногда смотреть искоса, то только представьте себе, как было в 300-х годах! В древнем мире среди женщин были единицы, которые занимались наукой. Считалось, что это исключительно дело мужчин.

Тем не менее Гипатия Александрийская, которая получила знания от отца, была одной из самых выдающихся ученых своего времени! Ее отец - философ и математик Теон - воспитывал девочку сам, мама Гипатии умерла при родах. Возможно, именно это побудило отца передать свои знания дочери.

Гипатия занималась вычислением астрономических таблиц. Также она написала комментарии к произведениям Аполлония и Диофанта, однако они не сохранились. Женщина пользовалась большой популярностью и уважением. Она принимала активное участие в жизни города, читала лекции в Александрийской школе.

К сожалению, ее убили фанатики-христиане. С тех пор Гипатия стала покровительницей науки, которая защищает ее от натиска религии. Согласитесь, проблема актуальна по сей день ...

Мария Склодовская-Кюри

Годы жизни: 1867 – 1934 .

Отрасль: физика, химия

Наукой занимался также муж Марии, дочь продолжила дело родителей

Пожалуй, самая известная женщина-ученый - это Мария Склодовская-Кюри. Выдающаяся ученый, основатель науки о радиоактивности, дважды лауреат Нобелевской премии!

Мария Склодовская-Кюри исследовала радиоактивность в паре с мужем Пьером Кюри. Однако, они не использовали никаких средств защиты ... Мы же в современном мире понимаем, насколько опасными были их исследования. В итоге Мария поплатилась жизнью, у нее развилась хроническая лучевая болезнь, которая привела к онкологии.

Тем не менее открытие ученой невероятно важны. Первую Нобелевскую премию по физике она получила в паре с мужем. А уже через 2 года - получила премию по химии, правда, на этот раз наградили только Склодовскую-Кюри.

Дочь ученых - Ирен - продолжила их дело. И также получила Нобелевскую премию по физике.

Кстати, Мария Склодовская-Кюри имеет отношение к Львовскому политехническому университету. Она провела здесь лекцию. А также через Лигу Наций способствовала предоставлению финансовой помощи Политехнике. И помогала попасть на стажировку в Европу перспективным ученым со Львова.

Розалинд Франклин

Годы жизни: 1920-1958 гг.

Отрасль: биофизика

Коллеги-мужчины пытались приуменьшить заслуги Розалинды

Все мы знаем, что такое ДНК. Однако мало кто знает, что фактически открыла ДНК английский ученый Розалинд Франклин. Заметим, долгое время она оставалась в тени, все заслуги приписывали ее коллегам: Фрэнсису Крику и Джеймсу Ватсону.

Она получила изображение ДНК благодаря рентгену. Собственно на основе ее достижений коллеги-мужчины вывели гипотезу структуры двойной спирали ДНК. Кстати, Крик и Ватсон получили за исследования Нобелевскую премию. Розалинд же умерла из-за рака за 4 года до этого в совершенно молодом возрасте, ей было всего 37 ...

Кстати, это не все достижения ученой. Она также успела сделать вклад в исследование угля и графита. Большое значение для науки имели ее исследования вирусов, в частности вируса полиомиелита.

Хотя коллеги Франклин признавали право женщин работать учеными, все же они всячески пытались приуменьшить ее роль и заслуги ... К счастью, справедливость восстановлена ​​и заслуги ученой больше не приуменьшают.

Геди Ламар

Годы жизни: 1914-2000 гг.

Отрасль: биофизика

Невероятная актриса серьезно занималась наукой

Эта невероятная красавица и актриса доказала: красота уму совсем не помеха. Геди называли самой красивой женщиной Европы, и вместе с тем ее математические способности поражали!

Ее изобретение (в паре с композитором Джорджем Антейлом) оказалось необходимым для беспроводной связи от докомпьютерной эры и до сегодня. В наши дни ее изобретение используется в мобильных телефонах, Wi-Fi, GPS.

Также она запатентовала изобретение, с помощью которого можно управлять торпедами на расстоянии.

Геди Ламар входит в Зал Славы Изобретателей. И ко дню ее рождения приурочен День изобретателей в трех странах.

К слову, отец изобретательницы родом со Львова

Кара Дейдра Маккалоу

Год рождения: 1991 р.

Отрасль: ядерная физика

Эта девушка особенная, она сочетает участие в конкурсах красоты и работу физиком

Современные красавицы тоже могут много! Это доказала победительница конкурса красоты Мисс США 2017 волшебная Кара Дейдра Маккалоу. Девушка по специальности физик-ядерщик и работает в Комиссии по ядерному регулированию США.

Маккалоу закончила Университет Южной Каролины со степенью бакалавра наук по радиохимии. Еще студенткой девушка стала членом Американского химического общества, Health Physics Society и Американского атомного общества. Также она член благотворительного общества "Золотой ключ".

Думаем, что великие открытия у девушки еще впереди! А пока восхищаемся сочетанием красоты и ума.

Марина Вязовская

Год рождения: 1984 р.

Отрасль: ядерная физика

Эта украинка живет и работает в Германии, здесь у нее больше перспектив ...

К концу хотим вспомнить, что и среди украинок немало ученых. Например, современный математический мир всколыхнула украинка Марина Вязовская. Ей удалось решить сложнейшую математическую задачу, над которой ученые бились много лет. Причем она нашла очень простое решение.

За свою работу Марина получила международную премию Салема. Эта премия является фактически аналогом Нобелевской премии в области математики. За вклад в науку украинку также наградили премией SASTRA Ramanujan.

Заметим, Вязовская живет и работает в Германии. Украинские же коллеги далеко не все обрадовались за успех соотечественницы. После награждения премией Салема в сторону Марины звучали едкие замечания куда менее успешных коллег.

Поздравляем всех женщин, которые занимаются наукой!