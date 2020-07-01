Знаменитая принцесса Диана, или как еще ее называют – леди Ди, сегодня бы праздновала свой 59-й день рождения. Но ужасная автокатастрофа оборвала жизнь Дианы еще 23 года назад, поэтому поклонникам королевской семьи приходится с сожалением и ностальгией вспоминать непревзойденную принцессу Уэльскую.

Многие модные критики до сих удивляются, как принцесса Диана могла настолько удачно подбирать свои образы, чтобы через 30-40 лет после своих публичных выходов оставаться стильной даже в 2020 году. Тогда же ее стиль для кого-то был странным и иногда бунтарским, но сейчас именно эти вещи, которые примеряла на себе легендарная принцесса Диана, одевают миллионы модниц во всем мире.

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В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, девушки и женщины, которые следят за модой, все же хотят выглядеть стильно и привлекательно даже на краткосрочной прогулке. Поэтому обращают внимание на тренды, которые имеют место в этом году. Среди самых популярных – шорты-бермуды, мом-джинсы, пиджаки с мужского плеча, брючные костюмы, короткие топы, вещи с тропическими принтами, худи в стиле Арианы Гранде, принт "полька-дот", велосипедки, розово-оранжевые сочетания и летняя обувь с квадратным носком.

Многие из этих трендов леди Ди демонстрировала на публике в 1980-1990-х годах, очаровывая публику. LifeStyle 24 предлагает вам вдохновиться ее стильными образами, которые можно легко повторить.

Стоит знать Тренды лета 2020: что мы будем носить в этом сезоне

Брючный костюм

Мом-джинсы

Шорты-бермуды

Худи и велосипедки

Принт "в горошек" или "полька-дот"

Пиджак "с мужского плеча"

Розовый верх + оранжевый низ

Все фото: Pinterest