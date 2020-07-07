7 июля в народном календаре отмечают праздник Ивана Купала. По славянскому верованию – это праздник воды и солнца. Церковь в этот день празднует рождение Иоанна Крестителя.

Именины сегодня празднует Иван.

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Народные приметы на 7 июля

– Трава очень сильно пахнет – вскоре начнется дождь.

– Утром выпадает большая роса на Ивана Купала – примета того, что будет хороший урожай огурцов.

– Много звезд в ночь на Ивана Купала – будет много грибов

– Если рожь на Ивана Купала не заколосилось – это плохой знак.

– Если в эту ночь звездно – будет много грибов.

– Если в этот день дождь заплачет, то через пять дней солнце засмеется.

– Кто искупается в водоеме на Ивана Купала, тот избавится от всех болезней.

– Сон, который приснился с 6 на 7 июля, осуществится не скоро. Сновидение, увиденное в день 7 июля, может осуществиться через полгода. Если этого не произошло, то уже не стоит ждать его осуществления.



Народные приметы на Ивана Купала

Что можно делать 7 июля

Чтобы быть счастливым весь год, рекомендуется встретить купальский рассвет. Чтобы сохранить энергетическое поле рода, надо вечером 7 июля собрать всю семью за одним столом. Влюбленным парам в этот день советуют сварить и съесть щи из крапивы. Это блюдо укрепит семейные связи и убережет любовь от чужой зависти.

Что нельзя делать 7 июля