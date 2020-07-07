7 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 июля в народном календаре отмечают праздник Ивана Купала. По славянскому верованию – это праздник воды и солнца. Церковь в этот день празднует рождение Иоанна Крестителя.
Именины сегодня празднует Иван.
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Народные приметы на 7 июля
– Трава очень сильно пахнет – вскоре начнется дождь.
– Утром выпадает большая роса на Ивана Купала – примета того, что будет хороший урожай огурцов.
– Много звезд в ночь на Ивана Купала – будет много грибов
– Если рожь на Ивана Купала не заколосилось – это плохой знак.
– Если в эту ночь звездно – будет много грибов.
– Если в этот день дождь заплачет, то через пять дней солнце засмеется.
– Кто искупается в водоеме на Ивана Купала, тот избавится от всех болезней.
– Сон, который приснился с 6 на 7 июля, осуществится не скоро. Сновидение, увиденное в день 7 июля, может осуществиться через полгода. Если этого не произошло, то уже не стоит ждать его осуществления.
Народные приметы на Ивана Купала
Что можно делать 7 июля
- Чтобы быть счастливым весь год, рекомендуется встретить купальский рассвет.
- Чтобы сохранить энергетическое поле рода, надо вечером 7 июля собрать всю семью за одним столом.
- Влюбленным парам в этот день советуют сварить и съесть щи из крапивы. Это блюдо укрепит семейные связи и убережет любовь от чужой зависти.
Что нельзя делать 7 июля
- В этот день избегайте встречи со змеями. Если их увидеть в этот праздник, то вскоре у вас начнутся потери.