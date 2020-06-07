7 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 июня верующие почитают Пресвятую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. В народе праздник называется Зелёные святки.
Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Лукьян, Павел, Юлиан.
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Народные приметы на 7 июня
– Если бобры проявляют сильную активность, то это предвещает дождь.
– Если весь день будет идти дождь – будет много грибов.
– Северо-западный ветер предвещает сырую погоду и приносит болезни.
– Туман утром стелется по воде – к солнечной погоде.
– Гроза в этот день обещает плохой сбор сена.
7 июня христиане чествуют Троицу
Что можно делать 7 июня
- На Троицу сушат веники для бани. Считается, что они будут иметь целебную силу.
Что нельзя делать 7 июня
- Сегодня нельзя прыгать по земле, ведь можете навлечь несчастье.
- Категорически сегодня нельзя заниматься тяжелым трудом и полевыми работами.
- На Троицу нельзя отмечать свадьбы, ведь молодым это может принести несчастье. Сегодня весь день надо отдать уважение Богу.