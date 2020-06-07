7 июня верующие почитают Пресвятую Троицу: Отца, Сына и Святого Духа. В народе праздник называется Зелёные святки.

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Лукьян, Павел, Юлиан.

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Народные приметы на 7 июня

– Если бобры проявляют сильную активность, то это предвещает дождь.

– Если весь день будет идти дождь – будет много грибов.

– Северо-западный ветер предвещает сырую погоду и приносит болезни.

– Туман утром стелется по воде – к солнечной погоде.

– Гроза в этот день обещает плохой сбор сена.



7 июня христиане чествуют Троицу

Что можно делать 7 июня

На Троицу сушат веники для бани. Считается, что они будут иметь целебную силу.

Что нельзя делать 7 июня