Если эпидемиологическая ситуация в Украине будет удовлетворительной, то нынешним летом украинские туристы смогут улететь на отдых в Грузию. 24 канал сделал подборку живописных мест, которые стоит посетить.

Сейчас Украина только начинает возобновлять авиасообщение и ведет переговоры с рядом стран. Поэтому, если заболеваемость пойдет на спад, а эпидемиологическая ситуация улучшится – Грузия возобновит авиасообщение уже 1 июля, отмечает 24 канал.

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Что посмотреть в Грузии

Старый Тбилиси

Район в историческом центре Тбилиси, который расположен по обоим берегам Куры. Старый Тбилиси имеет примерно такую ​​же территорию, как Тифлис в 12 веке. В этом районе улицы узкие, а здания имеют черты средневековой застройки. В Старом Тбилиси сохранились здания 5 века, но основная часть была построена в 19 веке.

Только в 2007 году район официально получил название "Старый Тбилиси", хотя историческая часть города уже давно для всех была известной по этому названию.



Исторический район Тбилиси / Фото: 24 канала

Мцхета

Самый любимый город всех туристов – Мцхета. Этот город был основан во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. По преданию основателем города является легендарный Мцхетос, от имени которого и происходит название города.



Вид на город Мцсхета / Фото: 24 канала

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Вардзиа

Известный памятник средневековой грузинской архитектуры, датированный 17 – 18 веками – это монастырский комплекс Вардзиа. Он расположен в Аспиндзском районе провинции Самцхе-Джавахети, в долине реки Куры.

Город состоит из около 600 пещер естественного и искусственного происхождения.



Вардзиа / Фото: 24 канала

Батуми

Батуми отличается своей популярностью и ухоженностью, по сравнению с другими городами Грузии. Расположен Батуми недалеко от границы с Турцией, на восточном побережье Черного моря.

На набережной Батуми почти нет магазинов и гостиниц, она больше похожа на большой тенистый сад. Во времена средневековья город назывался Батом, но год основания – неизвестен.



Год основания города Батуми неизвестен / Фото: 24 канала

Батумский ботанический сад

Батумский ботанический сад расположен на Зеленом Мысе. Сад субтропических растений занимает 100 гектаров. Благодаря ботанику-географу и путешественнику Андрею Краснову в Батуми и создали этот сад.



Ботанический сад вблизи Батуми / Фото: 24 канала

Сванетия

Сванетия – горная область, которая населена сванами. Лучшее место для отдыха летом, здесь можно увидеть самые красивые пейзажи и вершины.

Верхняя Сванетия – это долина в верхнем течении реки Ингур. Долина известна своими архитектурными сокровищами и красивыми пейзажами, здесь сохранились даже древние каменные православные церкви.

Нижняя Сванетия расположена в верхнем течении реки Цхенисцкали и ее притока Хеледула.



Живописная Сванетия / Фото: georgiabest.ru

Гергетская церковь

Гергетская церковь расположена на правом берегу реки Чхери на высоте более 2 тысяч метров. Она была построена в 14 веке и является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Возле Гергетской церкви также сохранилась средневековая колокольня.