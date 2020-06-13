7 мест в Грузии, которые никого не оставят равнодушным
Если эпидемиологическая ситуация в Украине будет удовлетворительной, то нынешним летом украинские туристы смогут улететь на отдых в Грузию. 24 канал сделал подборку живописных мест, которые стоит посетить.
Сейчас Украина только начинает возобновлять авиасообщение и ведет переговоры с рядом стран. Поэтому, если заболеваемость пойдет на спад, а эпидемиологическая ситуация улучшится – Грузия возобновит авиасообщение уже 1 июля, отмечает 24 канал.
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Что посмотреть в Грузии
Старый Тбилиси
Район в историческом центре Тбилиси, который расположен по обоим берегам Куры. Старый Тбилиси имеет примерно такую же территорию, как Тифлис в 12 веке. В этом районе улицы узкие, а здания имеют черты средневековой застройки. В Старом Тбилиси сохранились здания 5 века, но основная часть была построена в 19 веке.
Только в 2007 году район официально получил название "Старый Тбилиси", хотя историческая часть города уже давно для всех была известной по этому названию.
Исторический район Тбилиси / Фото: 24 канала
Мцхета
Самый любимый город всех туристов – Мцхета. Этот город был основан во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. По преданию основателем города является легендарный Мцхетос, от имени которого и происходит название города.
Вид на город Мцсхета / Фото: 24 канала
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Вардзиа
Известный памятник средневековой грузинской архитектуры, датированный 17 – 18 веками – это монастырский комплекс Вардзиа. Он расположен в Аспиндзском районе провинции Самцхе-Джавахети, в долине реки Куры.
Город состоит из около 600 пещер естественного и искусственного происхождения.
Вардзиа / Фото: 24 канала
Батуми
Батуми отличается своей популярностью и ухоженностью, по сравнению с другими городами Грузии. Расположен Батуми недалеко от границы с Турцией, на восточном побережье Черного моря.
На набережной Батуми почти нет магазинов и гостиниц, она больше похожа на большой тенистый сад. Во времена средневековья город назывался Батом, но год основания – неизвестен.
Год основания города Батуми неизвестен / Фото: 24 канала
Батумский ботанический сад
Батумский ботанический сад расположен на Зеленом Мысе. Сад субтропических растений занимает 100 гектаров. Благодаря ботанику-географу и путешественнику Андрею Краснову в Батуми и создали этот сад.
Ботанический сад вблизи Батуми / Фото: 24 канала
Сванетия
Сванетия – горная область, которая населена сванами. Лучшее место для отдыха летом, здесь можно увидеть самые красивые пейзажи и вершины.
Верхняя Сванетия – это долина в верхнем течении реки Ингур. Долина известна своими архитектурными сокровищами и красивыми пейзажами, здесь сохранились даже древние каменные православные церкви.
Нижняя Сванетия расположена в верхнем течении реки Цхенисцкали и ее притока Хеледула.
Живописная Сванетия / Фото: georgiabest.ru
Гергетская церковь
Гергетская церковь расположена на правом берегу реки Чхери на высоте более 2 тысяч метров. Она была построена в 14 веке и является единственным крестово-купольным храмом в области Хеви. Возле Гергетской церкви также сохранилась средневековая колокольня.
Гергетская церковь / Фото: spzh.news