Популярный украинский телеведущий, герой "Холостяка-9" Никита Добрынин поделился подборкой любимых романтических фильмов, которые помогут влюбленным отлично провести время.

Никита и его жена Даша Квиткова любят вечером посмотреть какой-то фильм, насладиться друг другом и отдохнуть от насыщенного рабочего дня. На личной странице в инстаграме Добрынин опубликовал список кинолент, которых хватит для приятного просмотра на целую неделю.

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Романтические фильмы от Никиты Добрынина и Даши Квитковой

"Экзотическая свадьба"

Романтическая комедия. Это история о двух незнакомцах – холостяке Фрэнке и одинокой Линдси, которых пригласили на одну свадьбу. По сюжету, они всюду оказываются вместе: в самолете, такси, соседних комнатах в гостинице, а на празднике сидят за одним столиком. Сначала, между ними царит неприязнь, однако после длительного общения она угасает и они начинают испытывать влечение друг к другу.

"Экзотическая свадьба" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Не романтично ли это?"

Главная героиня ленты окончательно разочаровалась в любовных отношениях. Она решила сосредоточиться на своей карьере, чтобы отвлечься от мыслей о любви, однако нелепое стечение обстоятельств вовлекает ее в водоворот романтических событий.

"Не романтично ли это?"– трейлер: смотрите видео онлайн

"Влюбись в меня, если осмелишься"

Французская киномелодрама. Главных героев свела судьба. Софи – дочь польских эмигрантов, которую дразнят в школе. Чтобы поддержать девушку, Жульен подарил ей чрезвычайно ценную для себя вещь – коробку в виде карусели, которая досталась ему от матери. Парень попросил Софи иногда давать ему подержать коробку, однако она сказала, что это надо заслужить. Вот так началась их игра – тот, кто держал коробку, загадывал желания другому. Такими выходками они причиняли хлопот учителям, которые хотели их разлучить. Однако впоследствии дружба переросла в большую любовь, которая также превратилась в пари.

"Влюбись в меня, если осмелишься" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Мой парень – киллер"

Американский комедийный боевик. Главная героиня Марта застала своего парня за изменой. Она вышла из колеи, однако со временем встретила, казалось бы, идеального мужчину. Однако ее идеал оказался бывшим киллером, и его прошлое заявило о себе. После этого отношения, которые только зародились, начинают подвергаться серьезным испытаниям.

"Мой парень – киллер" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Красотка"

Американская мелодрама. Главный герой Эдвард Льюис – успешный бизнесмен. Он специализируется на приобретении проблемных компаний и продает их по частям. Во время деловой поездки в Лос-Анджелес он встречает уличную проститутку Вивьен Уорд. Он нанимает ее на неделю, чтобы девушка сопровождала его на различных светских мероприятиях. Вивьен попадает в мир роскоши, блеска и лжи, а Эдвард перестает быть для нее просто клиентом.

"Красотка" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Телохранитель"

Американский фильм, в котором всемирно известная Уитни Хьюстон сыграла свою дебютную роль. По сюжету бывший агент Секретной службы США нанимается личным охранником музыкальной звезды для ее защиты от неизвестного убийцы. Сначала, они негативно относились друг к другу, однако впоследствии эта антипатия переросла в любовь.

"Телохранитель" – трейлер: смотрите видео онлайн

"Теория всего"

Британская драматическая биографическая лента. Сюжет фильма построен на рассказе о молодости всемирно известного физика Стивена Хокинга и его отношениях с будущей женой.

"Теория всего" – трейлер: смотрите видео онлайн