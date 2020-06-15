7 удивительных туристических точек Испании: фотографии
Сложная эпидемиологическая ситуация во многих странах не дает гарантии на того, что этим летом можно отправляться в кругосветное путешествие. Но некоторые страны уже готовы принимать украинских туристов с 15 июня. Испания еще остается в списке опасных стран. 24 канал собрал подборку фантастических мест в Испании, которые скучают по туристам.
Вероятно, что с 15 июня украинские туристы смогут посетить Турцию, но под вопросом остается Испания и еще ряд стран, где сложная эпидемиологическая ситуация. 24 канал собрал подборку самых красивых мест в Испании, которые обязательно стоит посетить после запуска туристических рейсов в эту страну.
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Удивительные места Испании
Пещера Дракона
Таинственные пещеры, которые образовали подземный лабиринт и получили название "Пещера Дракона". По легенде, вход в пещеры когда-то охранял мифический крылатый змей, дракон. Но сегодня это излюбленное место туристов и в пещере всегда горит свет.
Пещеру нашли еще в середине 19 века, а в начале 20 века решили открыть ее для туристов.
Для того, чтобы туристам было интересно – проложили специальный маршрут, протяженностью чуть более 1 километра, провели свет и устроили художественную подсветку. Прєкт освещения Пещеры Дракона разрабатывал Карлос Буигас.
Пещера Дракона / Фото: sputnik8.com
Тибидабо
Самая высокая точка Барселоны – Тибидабо. С этого места открывается самый красивый вид на целый город!
На горе расположен храм Святого Сердца, который венчает фигура Христа, пытающаяся обнять весь мир. А фасад самого храма построен таким образом, что кажется, будто здание тянется вверх, к небу.
Тибидабо – самая высокая точка Барселоны / Фото: liketraveller.ru
Альгамбра
Музей и архитектурный ансамбль – Альгамбра. Он состоит из дворца, мечети и крепости, а расположен на террасе холма Сабика в восточной части города Гранада в южной Испании.
Общая площадь 13 гектаров. Чтобы построить Альгамбру, потратили более 100 лет, строительство продолжалось с 1213 до 1338 года.
Строительство Альгамбры продолжалось более ста лет / Фото: espanarusa.com
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Аудиторио-де-Тенерифе
“Здание-перфоманс” или "Аудиторио-де-Тенерифе" – известный на весь мир оперный театр и концертный зал, который расположен в городе Санта-Крус-де-Тенерифе.
Идея строительства возникла еще в 70-х годах, а в 1990 году замысел воплотился проект. Одна только крыша этого дома достигает 100 метров и весит 350 тонн.
Проект известного архитектора и инженера Сантьяго Калатрава – стал известным на весь мир игрой "объемов и кривых", "пропорций и фактур".
"Здание-перфоманс" / Фото: summerhotels.ru
Вулкан Тейде
Вулкан Тейде – это самая высокая точка Испании, которая расположена на острове Тенерифе. Он является третьим по высоте от дна океана вулканом в мире. На вулкане есть канатная дорога, которая захватывает и пугает своих посетителей пейзажами.
Первое известное извержение вулкана было в 1492 году.
Самая высокая точка Испании – вулкан Тейде / Фото: vezdehod-tour.com.ua
Крепость Малага
Малага – крепость, построенная на холме в центре города над портом. До сегодня сохранились лишь две внутренние стены, но раньше крепость соединялась с городскими стенами, которые формировали третью защитную стену
Крепость Малага считается арабским фортификационным сооружением, которое основали в 8 веке, а достроили в середине 11 века.
Крепость Малага / Фото: freepik.com
Монсерратский монастырь
Монастырь Монсеррат расположен на горе Монтсеррат на высоте 720 метров. Монастырь назван в честь Девы Марии Монсеррат и построен в 12 веке.
Монсерратский монастырь – это духовный символ и религиозный центр Каталонии.
Монастырь расположен на высоте 720 метров / Фото: pilgrimage.in.ua