70-летний Ричард Гир снова станет отцом – СМИ

Голливудский актер Ричард Гир и его жена Алехандра Сильва ждут рождения второго ребенка. Девять месяцев назад, в феврале 2019 года, у супругов родился сын.

70-летний актер Ричард Гир и его 36-летняя жена Алехандра Сильва во второй раз станут родителями малыша. Об этом сообщает испанское издание HOLA. Сейчас пара никак не подтвердила и не опровергла информацию о возможной беременности.

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Инсайдеры предполагают, что Алехандра Сильва находится на третьем месяце беременности. Соответственно малыш должен родиться уже весной следующего года.

Новорожденный ребенок станет третьим для обоих родителей. В феврале этого года Алехандра Сильва родила Ричарду Гиру сына, которого назвали в честь матери Александром. У киноактера уже есть 19-летний сын Гомер от брака с Кэри Лоуэлл, а Алехандра воспитывает шестилетнего сына Альберта от предыдущих отношений.

Я чувствую себя в настоящей сказке, самой счастливой женщиной в мире! Наша история любви – это самая сладкая, романтичная мечта, которую я когда-либо имела. Нет и дня, когда бы Ричард не упоминал насколько я важна для него,

– рассказывала Алехандра Сильва раньше.

Ричард Гир знаком с Алехандрой уже 19 лет. Актер дружил с ее отцом, строительным магнатом Игнасио Сильва. Супруги стали идеальным тандемом как в личном, так и в профессиональной жизни.