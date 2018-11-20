71 год вместе: почему Елизавета II не празднует дату с мужем Филиппом
Во вторник, 20 ноября, королевская чета принц Филипп и Елизавета II отмечают важную дату – 71 год совместной жизни в браке. Однако королева занята другими обязанностями и не празднует годовщину с мужем.
Важную годовщину отмечает королевская семья – принц Филипп и Елизавета II прожили в браке 71 год. В 1947 году 20 ноября пара венчалась в Вестминстерском аббатстве. В прошлом году королевская чета отмечала платиновый юбилей – 70 лет вместе.
Читайте также: Дедушка Уэльский: принц Чарльз с маленьким Луи на руках украсил обложку журнала
Свадьба королевы Елизаветы и Филиппа, 20 ноября 1947 года / www.royal.uk
Но в этом году королеве не до празднования собственной годовщины. Елизавета II посетила Королевский институт дипломированных геодезистов, который отмечает свой 150-летний юбилей. Об этом сообщает официальная страница королевской семьи в Twitter.
Королева Елизавета II наблюдала за представлением оригинальных моделей LEGO и планом высокой скорости для железной дороги. Также встречалась со стажерами и студентами Королевского института дипломированных геодезистов.