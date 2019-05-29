71-летняя мама Илона Маска снялась для обложки глянца: фото

Модель, диетолог и мама миллиардера, известного изобретателя, основателя компании Tesla Motors – Илона Маска, 71-летняя Мэй Маск продолжает покорять фэшн-индустрию. Женщина снялась для обложки австралийского журнала L'Officiel.

Фото с обложки глянцевого журнала Мэй Маск опубликовала на своей странице в Instagram.

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Названием фотосессии стала "Космическая Одиссея" (Space Odyssey). На снимках мама миллиардера позирует в длинных "воздушных" платьях в объективе фотографа Майка Руиса (Mike Ruiz).

На обложке Мэй появилась с креативным макияжем в красно-желтых цветах и ​​платье светло-розового цвета. Акцентом в образе стали приталенный корсет и аксессуары на платье.

Другие образы 71-летней модели получились не менее яркими и эффектными.



Мэй Маск / Instagram / @mayemusk

В 2017 году Мэй Маск приехала в Украину и рассказала в эфире "Завтрак с 1+1", как ей удается соблюдать баланс между успешной карьерой и личной жизнью и секреты, касающиеся внешнего вида.

Я занимаюсь спортом, много гуляю и стараюсь высыпаться, ведь здоровый сон положительно влияет на внешность. Что касается питания, я очень тщательно слежу за своим рационом, поскольку могу быстро набирать вес. Поэтому небольшими порциями ем много овощей, фруктов, каш, орехов, в моем рационе всегда есть суп из фасоли и цельнозерновой хлеб,

– рассказала мама Илона Маска.



Мэй Маск / Instagram / @mayemusk



Мэй Маск / Instagram / @mayemusk



Мэй Маск / Instagram / @mayemusk



Мэй Маск / Instagram / @mayemusk



Мэй Маск / Instagram / @mayemusk