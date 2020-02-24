71-летняя мать Илона Маска прошла по подиуму на показе в Милане на 15-сантиметровых каблуках

Модель и диетолог в течение 50 лет не сходила с обложек самых известных мировых глянцев. Лауреатка многочисленных конкурсов красоты Мэй Маск даже в возрасте 71 год продолжает покорять фэшн-индустрию. Так, она представила новую коллекцию немецкого бренда Philipp Plein в рамках Недели моды в Милане.

На днях эпатажный модельер и основатель собственного бренда Филипп Плейн представил свою новую коллекцию в мировой столице моды. Дизайнер всегда отличался неординарными решениями, однако показ 2020 стал настоящим вызовом для фэшн-индустрии.

Читайте также: Armani представит коллекцию в Милане в пустом зале из-за вспышки коронавируса: подробности

Среди моделей, которые решились примерить золотые ботфорты, платья с леопардовым принтом и костюмы с бахромой и металлическим напылением, мать известного изобретателя Мэй Маск. Она стала звездой подиума, продефилировав под пристальным взглядом сотни гостей на 15-сантиметровых каблуках. На личной странице в инстаграме она опубликовала потрясающие фото и поделилась впечатлениями от выхода.

Я выгляжу злой потому, что я крутая, или потому, что я дефилировала по самому длинному подиуму в жизни в течение 9 минут на 15-сантиметровых каблуках? Спасибо Philipp Plein, что пригласил меня принять участие в этой великолепной феерии,

– высказалась легендарная модель.

Мэй Маск, которая до сих пор продолжает свою успешную карьеру на поприще модной индустрии, появилась в смелом образе. Она дефилировала в черных широких штанах из легкого материала и пиджаке с леопардовым принтом. Среди аксессуаров – анималистическая сумка и многочисленные массивные цепочки на шее. Главная деталь ее образа – босоножки на каблуке высотой в 15 сантиметров, которые были украшены десятками драгоценных камней.

Не менее провокативным стал макияж Мэй Маск. Яркая помада красного цвета на ее губах гармонировала с маникюром. Широкие черные стрелки и пайетки вокруг глаз добавили ее виду дерзость. Звездные коллеги модели не остались в стороне от такого отважного поступка и засыпали знаменитость комплиментами в комментариях.



Мэй Маск прошла по подиуму на показе в Милане / Instagram / @mayemusk



Мэй Маск прошла по подиуму на показе в Милане / Instagram / @mayemusk



Каблуки Мэй Маск на показе в Милане/ Instagram / @mayemusk