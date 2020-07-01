Украинская певица Нина Матвиенко даже в 72-летнем возрасте имеет роскошный вид и хорошую спортивную форму. Звезда обожает играть с внучкой Ниной и проводит время активно. Она энергично пробежалась по пляжу с распущенными волосами, чем удивила сеть.

Талантливая Нина Матвиенко отправилась на отдых к Черному морю вместе с дочерью Тоней, зятем Арсеном Мирзояном и 4-летней внучкой Ниной. На личной странице в инстаграме певица, которая продолжила музыкальную карьеру матери, показала, как звезда доганяет оживленную внучку на пляже в Коблево.

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Видео Тоня сняла во время живописного заката у моря. Крошка Нина весело ловила волны на песчаном пляже, а знаменитая бабушка попыталась догнать жизнерадостную девочку. Она подняла подол длинного белого сарафана и пробежалась на камеру. Народная артистка Украины оставила длинные пышные волосы распущенными и они игриво развевались в такт ее движениям.

Мама молодеет возле Нинусика,

– написала Тоня.

Реакция сети

Поклонники Тони Матвиенко были потрясены также активностью 72-летней артистки. Ранее она признавалась, что воспитание внучки Нины дарит ей жизненные силы и заставляет забывать о своем почтенном возрасте.

В комментариях пользователи сети засыпали звездную семью комплиментами и отметили безупречный вид певицы: "Мама будто девушка с распущенными волосами", "Младшая задает бабушке темп! С внуками наши бабушки молодеют", "Берегите вашу матушку, такое богатство никто не заменит".