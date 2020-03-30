72-летний отец Дэвида Бекхэма женится с миллионершей

Отец экс-футболиста Дэвида Бекхэма решил жениться. Его избранницей стала Хиллари Мередит, которая моложе его на 10 лет.

Известно, что Тед Бекхэм и Хилари Мередит познакомились год назад. Новую любовь Тед встретил на одном из благотворительных проектов, на котором они с Хиллари помогали ветеранам. О помолвке Мередит сообщила в твиттере.

Читайте также: Дэвид и Виктория Бекхэмы приобрели пентхаус в Майами за 49 миллионов долларов

"В то время, как в мире происходят куда более важные вещи, мы хотим поделиться счастьем и объявляем о помолвке. Берегите себя", – написала Мередит.

Возлюбленная Теда Бекхэма является известной британской адвокаткой, которая заработала на судебных процессах десятки миллионов долларов.

While there are far more important things going on in the world right now, some personal news to share...x pic.twitter.com/Kehi4w6Eni — Hilary Meredith (@HMhelpforforces) March 26, 2020

Отцу экс-футболиста понадобилось немало времени, чтобы решиться на второй брак. Со своей первой женой Сандрой он развелся еще 18 лет назад, после 33 лет супружеской жизни. В их союзе родились трое детей.



Дэвид Бекхэм с отцом

По слухам СМИ, звездные супруги Дэвид и Виктория Бэкхем, не довольны выбором отца. Пока что, они не комментируют решение Бекхэма старшего, впрочем известно, что Виктория Бекхэм отказалась пригласить 27-летнюю дочь Мередит на семейный праздник.