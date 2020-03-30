72-летний отец Дэвида Бекхэма женится с миллионершей
Отец экс-футболиста Дэвида Бекхэма решил жениться. Его избранницей стала Хиллари Мередит, которая моложе его на 10 лет.
Известно, что Тед Бекхэм и Хилари Мередит познакомились год назад. Новую любовь Тед встретил на одном из благотворительных проектов, на котором они с Хиллари помогали ветеранам. О помолвке Мередит сообщила в твиттере.
Читайте также: Дэвид и Виктория Бекхэмы приобрели пентхаус в Майами за 49 миллионов долларов
"В то время, как в мире происходят куда более важные вещи, мы хотим поделиться счастьем и объявляем о помолвке. Берегите себя", – написала Мередит.
Возлюбленная Теда Бекхэма является известной британской адвокаткой, которая заработала на судебных процессах десятки миллионов долларов.
Отцу экс-футболиста понадобилось немало времени, чтобы решиться на второй брак. Со своей первой женой Сандрой он развелся еще 18 лет назад, после 33 лет супружеской жизни. В их союзе родились трое детей.
Дэвид Бекхэм с отцом
По слухам СМИ, звездные супруги Дэвид и Виктория Бэкхем, не довольны выбором отца. Пока что, они не комментируют решение Бекхэма старшего, впрочем известно, что Виктория Бекхэм отказалась пригласить 27-летнюю дочь Мередит на семейный праздник.
Читайте также
-
Трамп заявил, что правительство не будет выделять средств на охрану принца Гарри и Меган Марклсегодня , 09:36
-
С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихахсегодня , 10:19
-
Лауреат премии Грэмми Джо Диффи умер от коронавирусасегодня , 10:09
-
Больного коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы после осложнений, – СМИсегодня , 11:02