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72-летний отец Дэвида Бекхэма женится с миллионершей

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Тед Бекхем з Гіларі Мередіт / Фото з Twitter

Отец экс-футболиста Дэвида Бекхэма решил жениться. Его избранницей стала Хиллари Мередит, которая моложе его на 10 лет.

Известно, что Тед Бекхэм и Хилари Мередит познакомились год назад. Новую любовь Тед встретил на одном из благотворительных проектов, на котором они с Хиллари помогали ветеранам. О помолвке Мередит сообщила в твиттере.

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"В то время, как в мире происходят куда более важные вещи, мы хотим поделиться счастьем и объявляем о помолвке. Берегите себя", – написала Мередит.

Возлюбленная Теда Бекхэма является известной британской адвокаткой, которая заработала на судебных процессах десятки миллионов долларов.

Отцу экс-футболиста понадобилось немало времени, чтобы решиться на второй брак. Со своей первой женой Сандрой он развелся еще 18 лет назад, после 33 лет супружеской жизни. В их союзе родились трое детей.


Дэвид Бекхэм с отцом

По слухам СМИ, звездные супруги Дэвид и Виктория Бэкхем, не довольны выбором отца. Пока что, они не комментируют решение Бекхэма старшего, впрочем известно, что Виктория Бекхэм отказалась пригласить 27-летнюю дочь Мередит на семейный праздник.

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Виктория Бекхэм Звездные романы
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