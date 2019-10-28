73-летний режиссер Дэвид Линч получил Оскар после трех номинаций

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Дэвид Линч
Дэвид Линч / www.insidehook.com

Американская звезда Голливуда, режиссер популярного сериала "Твин Пикс", Дэвид Линч получил заслуженную награду. За весомый вклад в кинематограф он получил почетный Оскар.

Об этом сообщается на официальной странице The Academy в твиттере.

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Церемония награждения Оскара прошла в ночь на 28 октября в Лос-Анджелесе. Представители премии собрали лауреатов в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center. Такого рода Оскар ежегодно вручается представителям кинематографа за весомый вклад в индустрию.

Такую награду получил 73-летний Дэвид Линч, который выступил режиссером популярной ленты "Твин Пикс". Однако лауреат Оскара был не очень многословен в речи после награждения. "У вас очень интересный вкус", – сказал Дэвид Линч.

Добавим, что официальная церемония награждения Оскар-2020 состоится 9 февраля 2020 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Во время вручения премий, которое произошло в ночь на 28 октября, внепланово наградили нескольких человек, среди которых итальянский режиссер Лина Вертмюллер, актер Вэс Стьюди и актриса Джина Дэвис.

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Теги: LifeStyle Голливуд Оскар 2020 Оскар Кино
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