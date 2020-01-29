73-летний Сильвестр Сталлоне решил больше не скрывать седину: как теперь выглядит актер

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, который годами считался секс-символом и влюбил в себя миллионы женщин в мире, решил не стесняться старения.

На своей инстаграм-странице Сильвестр Сталлоне опубликовал ролик, в котором вблизи показал свой имидж. Теперь актер красуется с седыми волосами, уложенными с помощью косметических гелей. Кроме этого, 73-летний американец отрастил бороду, что также выглядело необычно для его поклонников.

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"Иногда просыпаюсь и чувствую, что ничего не делаю. Просто расслабился. Это откровенно говорю. Если кто-то говорит другое – он врет, это человеческая природа", – поделился Сильвестр Сталлоне в заметке.

Кроме этого, в ролике актер воскликнул знаменитый лозунг: "Продолжай драться". Фраза Сильвестра Сталлоне вызвала восторг у его поклонников. А вот хейтеры обратили внимание на лицо актера, которое выглядело неестественно. Многие написали, что Сталлоне стоит отказаться от бьюти-процедур или пластических операций, ведь они искажают его лицо.

Интересно, что ранее Сильвестр Сталлоне регулярно посещал салоны, где закрашивали седые волосы. Актер выбирал черный цвет, чтобы выглядеть естественно в кадре. Почему же теперь Сталлоне не намерен скрывать свой возраст – неизвестно.