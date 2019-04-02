75-летний Мик Джаггер перенес большое турне из-за операции на сердце

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Мик Джаггер
Мик Джаггер / Instagram / @mickjagger

Знаменитый английский рок-музыкант и вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер предупредил своих поклонников о переносе концертного тура. 75-летний певец нуждается в срочной операции на сердце.

Большой концертный тур группы The Rolling Stones по США и Канаде под названием No Filter переносится. Об этом сообщил вокалист коллектива Мик Джаггер на своей странице в Instagram.

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75-летний рок-музыкант извинился перед поклонниками, которые уже купили билеты на концерт, однако отметил, что вынужден перенести концерты из-за проблем со здоровьем. Он решил не разглашать, что вскоре ему придется пережить операцию на сердце. Однако иностранные СМИ узнали, что в начале апреля Мика Джаггера ждет замена клапана на сердце в одной из больниц Нью-Йорка.

Старт тура планировался на 20 апреля из Майами, однако согласно данным пресс-релиза, врачи порекомендовали 75-летнему певцу полностью пройти реабилитационный период, который продлится до лета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mick Jagger (@mickjagger)

 

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Теги: LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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