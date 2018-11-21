75-летний Роберт де Ниро развелся с женой, – СМИ

Голливудский актер Роберт де Ниро после 20 лет счастливого брака решил все же подать на развод. Его жена, 53-летняя Грейс Хаутауер, поддержала мужа в этом решении.

Об этом журналистам People сообщил инсайдер из близкого окружения супругов. По его словам, Роберт де Ниро и Грейс Хаутауер решили разъехаться и уже не живут вместе.

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"Иногда все получается не так, как мы того хотим", – добавил инсайдер.

Сейчас официальные представители актера не комментируют резонансные новости о разводе. Точно и не известно, почему 75-летний Роберт де Ниро решил разорвать отношения с женой.

К слову, пара познакомилась в 1987 году. С тех пор Роберта и Грейс объединяли романтические отношения, которые после 10 лет встреч переросли в брак. Уже в 1998 году у пары родился их сын Эллиот, страдающий аутизмом. А в 2011 году суррогатная мать родила для Роберта и Грейс девочку Хелен. Кроме этого, у актера есть 4 ребенка от предыдущего брака.

Стоит отметить, что ранее Роберт де Ниро уже пытался разорвать отношения с Грейс Хаутауер. В 1999 году актер подавал документы на развод и боролся за получение опеки над сыном. Однако тогда пара спасла свой брак от разрыва, а в 2004 году повторила клятвы у алтаря. Что стало причиной окончательного развода – пока неизвестно.