75-летний Роберт де Ниро развелся с женой, – СМИ

108 Читати новину українською
Роберт де Ниро развелся с женой
Роберт де Ниро развелся с женой / pagesix.com

Голливудский актер Роберт де Ниро после 20 лет счастливого брака решил все же подать на развод. Его жена, 53-летняя Грейс Хаутауер, поддержала мужа в этом решении.

Об этом журналистам People сообщил инсайдер из близкого окружения супругов. По его словам, Роберт де Ниро и Грейс Хаутауер решили разъехаться и уже не живут вместе.

Читайте также: Отжили своё: Пэрис Хилтон отменила свадьбу с Крисом Зилкой

"Иногда все получается не так, как мы того хотим", – добавил инсайдер.

Сейчас официальные представители актера не комментируют резонансные новости о разводе. Точно и не известно, почему 75-летний Роберт де Ниро решил разорвать отношения с женой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celebalore (@celebalore)

 

К слову, пара познакомилась в 1987 году. С тех пор Роберта и Грейс объединяли романтические отношения, которые после 10 лет встреч переросли в брак. Уже в 1998 году у пары родился их сын Эллиот, страдающий аутизмом. А в 2011 году суррогатная мать родила для Роберта и Грейс девочку Хелен. Кроме этого, у актера есть 4 ребенка от предыдущего брака.

Стоит отметить, что ранее Роберт де Ниро уже пытался разорвать отношения с Грейс Хаутауер. В 1999 году актер подавал документы на развод и боролся за получение опеки над сыном. Однако тогда пара спасла свой брак от разрыва, а в 2004 году повторила клятвы у алтаря. Что стало причиной окончательного развода – пока неизвестно.

Теги: LifeStyle Звездные разводы Кино Голливуд
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
сегодня 10:02 День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
Юлія Михайлова 398
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
20 ноября 09:01 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
2466
Микки Маус – самая старая в мире мышь
19 ноября 20:02 Микки Маус – самая старая в мире мышь
Борис Немировський 134
Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
19 ноября 17:17 Х-фактор 9 сезон: список участников, попавших в прямые эфиры
778
Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
19 ноября 11:32 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
409
Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
17 ноября 18:55 Мартину Скорсезе – 76: лучшие фильмы выдающегося кинорежиссера
Анастасія Ковач-Петрушенко 1058
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук