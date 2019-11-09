76-летняя Катрин Денев перенесла инсульт: появились детали о состоянии ее здоровья

Знаменитая французская актриса Катрин Денев проходит курс лечения в одной из клиник Парижа. Легенда мирового кино перенесла ишемический инсульт и оправляется от пережитого.

По данным BFM TV, представители звезды подтвердил информацию о ее госпитализации. Менеджеру Клэр Блондель отметила, что состояние Катрин Денев значительно улучшилось. Сейчас французская знаменитость проходит курс лечения и дополнительные обследования, а ее жизни ничего не угрожает.

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К счастью, у нее нет повреждений моторики. Сейчас Катрин отдыхает, пока проводятся дополнительные обследования. Ее организм хорошо реагирует на лечение. Ей просто повезло,

– рассказал агент Клэр Блондель.

Катрин Денев в 76 лет охотно принимает предложения от французских режиссеров и предстает в новых фильмах. Актрису госпитализировали во время съемок киноленты De son vivant, что в переводе означает "За жизнь". Менеджеры звезды не скрывают, что ей очень повезло, ведь на время инсульта она находилась в парижской клинике, где создавался один из эпизодов. Поэтому медики госпиталя сразу же предоставили Катрин помощь.

В то же время источники из близкого окружения актрисы заявили, что "незадолго до госпитализации Денев жаловалась на самочувствие. Актриса рассказывала, что "истощена после выполнения немалой работы и поездок".

French screen icon Catherine Deneuve has been hospitalized in Paris following a minor stroke https://t.co/u6V6nJY0ZZ pic.twitter.com/3TaG8ywSMB — Variety (@Variety) 6 листопада 2019 р.

Как ранее сообщали журналисты западных СМИ, 76-летняя Катрин Денев попала в больницу 6 ноября. Сначала представители актрисы не предоставляли деталей ее госпитализации и состояния здоровья. Впоследствии журналисты сообщили, что Катрин Денев перенесла ишемический инсульт.

Кто такая Катрин Денев?Выдающаяся французская актриса, получившая известность благодаря участию в фильмах "Шербурские зонтики", "Дневная красавица", "Голод", "Правда", "Отвращение", "Тристана", "Танцующая в темноте", "8 женщин" , "Последнее метро" и др. Ее фильмы завоевывали кинопремии, в частности, Оскар. Катрин Денев покорила мир не только талантливой игрой, но и красотой. Именно она была музой Ив Сен-Лорана.