76-летнюю легенду мирового кино Катрин Денев госпитализировали: актриса в тяжелом состоянии

Знаменитую французскую актрису, которая во второй половине XX века стала едва ли не самой популярной в отечественной киноиндустрии, Катрин Денев экстренно госпитализировали. О вероятной причине инцидента пока не известно.

О госпитализации Катрин Денев сообщает иностранное французское издание Le Parisien. Читайте также: О женщинах и мужчинах: лучшие цитаты непревзойденной Катрин Денев В источнике отмечается, что 76-летняя актриса неожиданно заболела, из-за чего ее экстренно забрали в одну из больниц Парижа. Также известно, что звезда фильмов "Дневная красавица" (1967), "Голод" (1983), "Правда" (2019) и многих других находится в тяжелом состоянии и нуждается в глубоких обследованиях. Однако остальные подробности о ее госпитализации и вероятной причине заболевания медики пока скрывают.