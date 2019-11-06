76-летнюю легенду мирового кино Катрин Денев госпитализировали: актриса в тяжелом состоянии

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Катрин Денев
Катрин Денев / www.wsj.com

Знаменитую французскую актрису, которая во второй половине XX века стала едва ли не самой популярной в отечественной киноиндустрии, Катрин Денев экстренно госпитализировали. О вероятной причине инцидента пока не известно.

О госпитализации Катрин Денев сообщает иностранное французское издание Le Parisien.

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В источнике отмечается, что 76-летняя актриса неожиданно заболела, из-за чего ее экстренно забрали в одну из больниц Парижа. Также известно, что звезда фильмов "Дневная красавица" (1967), "Голод" (1983), "Правда" (2019) и многих других находится в тяжелом состоянии и нуждается в глубоких обследованиях. Однако остальные подробности о ее госпитализации и вероятной причине заболевания медики пока скрывают.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Звездные болезни Голливуд Кино
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