78-летний Пласидо Доминго покинул пост директора оперы из-за обвинений в домогательствах

Легендарный певец Пласидо Доминго остался без еще одной престижной возможности продолжать свою карьеру. 78-летний инспанський тенор оставил авторитетную должность директора оперы Лос-Анджелеса.

Пласидо Доминго оказался в центре секс-скандала в августе 2019 года. Тогда в домогательствах его обвинило 9 женщин, а в сентябре еще 11. После этого легенда испанской и мировой оперы покинул Метрополитен-оперу, отменив свое участие во всех постановках.

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Теперь, как сообщает издание The New York Times, знаменитость решил оставить престижный пост директора оперы Лос-Анджелеса, который занимал более 16 лет. 78-летний Пласидо Доминго сам написал заявление об увольнении, после чего также отменил запланированные выступления.

Последние обвинения в мой адрес создали такую ​​атмосферу, при которой моя способность служить любимой мной компании была поставлена ​​под угрозу. И хотя я продолжу отстаивать свое имя, я решил, что в интересах театра будет лучше, если я подам в отставку с поста генерального директора и откажусь от всех запланированных будущих выступлений,

– заявил Пласидо Доминго.

Однако, в отличии от отмены выступлений в известных операх Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, концерты в Европе легендарный тенор не аннулировал.