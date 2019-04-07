7 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 апреля 2019 года верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник является одним из важнейших двенадцати праздников, которые верующие отмечают в течение года. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы установлен в память о чудесном явлении Деве Марии архангела Гавриила.
Именины сегодня отмечают: Мария, Иосиф.
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Народные приметы на 7 апреля
– Началась гроза – будет теплое лето и хороший урожай орехов.
– На Благовещение сыро – ждите большой урожай грибов.
– Солнечное и безоблачное небо – летом будет много гроз.
– Какой будет погода днем, такой она будет и до вечера.
– На какой день недели выпадает Благовещение, в такой день в течение года не рекомендуется начинать ни одного нового дела. Если праздник Благовещения выпадает на воскресенье, то за новые дела не принимаются ни в одно воскресенье за весь год.
7 апреля – Благовещение
Что можно делать 7 апреля
1. Когда-то была распространена традиция 7 апреля прыгать через костер, чтобы снять с себя порчу и сглаз.
2. На Благовещение рекомендуется окурить дом можжевельником или другими травами, чтобы защитить жилище от злых духов.
3. В этот день добрым делом будет, если вы дадите беднякам милостыню.
Что нельзя делать 7 апреля
1. На Благовещение категорически нельзя работать.
2. В большой праздник нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.
3. В этот день не стоит ходить в парикмахерскую и делать любые манипуляции с волосами, не рекомендуется даже причесываться. В связи с этим есть даже популярная народная пословица: "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".