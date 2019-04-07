7 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 апреля 2019 года верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник является одним из важнейших двенадцати праздников, которые верующие отмечают в течение года. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы установлен в память о чудесном явлении Деве Марии архангела Гавриила.

Именины сегодня отмечают: Мария, Иосиф.

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Народные приметы на 7 апреля

– Началась гроза – будет теплое лето и хороший урожай орехов.

– На Благовещение сыро – ждите большой урожай грибов.

– Солнечное и безоблачное небо – летом будет много гроз.

– Какой будет погода днем, такой она будет и до вечера.

– На какой день недели выпадает Благовещение, в такой день в течение года не рекомендуется начинать ни одного нового дела. Если праздник Благовещения выпадает на воскресенье, то за новые дела не принимаются ни в одно воскресенье за ​​весь год.



7 апреля – Благовещение

Что можно делать 7 апреля

1. Когда-то была распространена традиция 7 апреля прыгать через костер, чтобы снять с себя порчу и сглаз.

2. На Благовещение рекомендуется окурить дом можжевельником или другими травами, чтобы защитить жилище от злых духов.

3. В этот день добрым делом будет, если вы дадите беднякам милостыню.

Что нельзя делать 7 апреля

1. На Благовещение категорически нельзя работать.

2. В большой праздник нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.

3. В этот день не стоит ходить в парикмахерскую и делать любые манипуляции с волосами, не рекомендуется даже причесываться. В связи с этим есть даже популярная народная пословица: "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".