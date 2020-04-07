7 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 апреля православные христиане отмечают один из важнейших христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Именно в этот день человечество в лице Девы Марии узнало от Архангела Гавриила о рождении в мире Спасителя. Бог через посланника получил благую весть от Девы Марии о том, что она с радостью и смирением принимает Божье Благословение.

Именины сегодня празднуют: Мария, Йосип.

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Народные приметы на 7 апреля

– Увидеть ласточку в этот день – к успеху, голубя – к благодати, ворону – к измене.

– Светит ярко солнце – весна будет теплой.

– Дождь падает – к большому урожаю ржи и грибов.

– Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.

– Какое Благовещение, такая и Пасха.

– Если на Благовещение ночь теплая, то весна будет теплой.

Что можно делать 7 апреля

1. Считается, что в этот великий праздник осуществляется самое заветное желание человека. Поэтому стоит искренне об этом попросить Деву Марию.

Что нельзя делать 7 апреля

1. На Благовещение категорически запрещается заниматься физическим трудом.

2. Сегодня не советуют одалживать кому-то деньги, или самому брать в долг – к финансовому затруднению.

3. Если у вас в этот день запланирована куда-то поездка – рекомендуется ее отменить.

​4. Женщинам нельзя в этот праздник стричь волосы, шить, вязать и заниматься другим рукоделием.