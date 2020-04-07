7 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 апреля православные христиане отмечают один из важнейших христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.
Именно в этот день человечество в лице Девы Марии узнало от Архангела Гавриила о рождении в мире Спасителя. Бог через посланника получил благую весть от Девы Марии о том, что она с радостью и смирением принимает Божье Благословение.
Именины сегодня празднуют: Мария, Йосип.
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Народные приметы на 7 апреля
– Увидеть ласточку в этот день – к успеху, голубя – к благодати, ворону – к измене.
– Светит ярко солнце – весна будет теплой.
– Дождь падает – к большому урожаю ржи и грибов.
– Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.
– Какое Благовещение, такая и Пасха.
– Если на Благовещение ночь теплая, то весна будет теплой.
Что можно делать 7 апреля
1. Считается, что в этот великий праздник осуществляется самое заветное желание человека. Поэтому стоит искренне об этом попросить Деву Марию.
Что нельзя делать 7 апреля
1. На Благовещение категорически запрещается заниматься физическим трудом.
2. Сегодня не советуют одалживать кому-то деньги, или самому брать в долг – к финансовому затруднению.
3. Если у вас в этот день запланирована куда-то поездка – рекомендуется ее отменить.
4. Женщинам нельзя в этот праздник стричь волосы, шить, вязать и заниматься другим рукоделием.
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