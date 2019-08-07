7 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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7 августа 2019 – праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 7 августа / Фото из открытых источников

7 августа в народном календаре чтят память святой Анны – матери Марии, родившей Иисуса Христа.

Анна родилась в семье священника. Впоследствии вышла замуж, однако не могла зачать ребенка. Но однажды Иоаким ушел в пустыню, где ему явился ангел, который сообщил, что Анна вскоре должна родить дочь. Мужчина вернулся домой, и через некоторое время его жена таки родила девочку. По иудейскому обычаю на пятнадцатый день ее назвали Марией. Назвали ее так, как приказал делать ангел, сказав, что имя дочери Анны и Иоакима подготовил сам Господь.

Именины сегодня празднуют: Александр, Анна.

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Народные приметы на 7 августа

– Тепло 7 августа – примета к тому, что зима будет без большого количества снегопадов.

– Какой день 7 августа до обеда – такой будет зима до декабря.

– Аисты в стаи собираются – зима будет холодной и ранней.

– Прохладное утро – зима рано наступит.

– Муравьи 7 августа резко увеличивают свои муравейники – скорее всего, зима будет достаточно холодной.

Что можно делать 7 августа

1. Сегодня принято собирать душистые травы и варить из них чай. В древности люди верили, что такой напиток поможет справиться с недугом.

Что нельзя делать 7 августа

1. Ссориться в этот день – к беде.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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