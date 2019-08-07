7 августа – Успение праведной Анны: история праздника и что нельзя делать

7 августа верующие отмечают праздник Успения праведной Анны – матери Пресвятой Богородицы. Какие традиции существуют в этот день и что нельзя делать – читайте дальше.

История и традиция праздника

Святая праведная Анна росла в семье священника. Впоследствии она поженилась и переехала жить в Назарет Галилейский. По печальному стечению обстоятельств, супруги не могли иметь детей до глубокой старости. Они были очень озабочены этим, ведь считали, что на них нашло Божье наказание. Впрочем оба усердно молились Богу, чтобы он подарил маленькую жизнь.

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Однажды, увидев среди ветвей лаврового дерева гнездо с птенцами, Анна слезно молилась о даровании ей младенца, обещая принести в дар Богу рожденное дитя. Когда Анна произнесла слова обета, Ангел возвестил ей об исполнении молитвы и сказал, что у нее родится дочь по имени Мария. С такой же благой вестью явился Ангел и святому Иоакиму в пустыне, приказав ему идти в Иерусалим.

В Иерусалиме святая праведная Анна родила Пресвятую Деву Марию. До трехлетнего возраста Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.

После введения в храм Пресвятой Богородицы 80-летний Иоаким умер. Святая Анна пережила его на два года и умерла в 79-летнем возрасте.

Что можно и нельзя делать в этот день:

1. Праздник праведной Анны почитался беременными женщинами. В этот день им нужно было поститься и запрещалось заниматься тяжелой работой в течение суток.

2. В этот день молодым девушкам нужно молиться о появлении детей. В народе считалось, что все, что будущая мать ни делала бы в течение этих суток, скажется на ее ребенке. Если она начнет раздувать огонь в печи, то оставит на тельце младенца красную отметину, а если начнет шить и у нее запутаются нитки – ребенок будет обвит пуповиной.

3. Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и распущенность. Также запрещается грешить в этот день.