7 декабря 2018 года чтят память великомученицы Екатерины. Святая была покровительницей невест и брака. В этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями. Екатерина знала несколько языков, а также обладала замечательным ораторским талантом.

Именины 7 декабря празднуют: Александр, Григорий, Евгений, Екатерина, Марк, Семен.

Читайте также: Выходные в декабре 2018: какие праздничные дни ожидают украинцев

Народные приметы на 7 декабря:

– Ясная погода на Катерину – будет морозная зима.

– Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).

– Круги вокруг луны предвещают мороз.

– Солнечные лучи пучками устремляются кверху – скоро начнется вьюга.

Народные приметы на Екатерины 2018

– Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.

– Если одинокая девушка увидит 7 декабря крысу, то ее мужем будет иностранец.

– Екатерина по воде, то Рождество по льду.

Что можно делать 7 декабря

1. В этот день молодым девушкам, мечтающим найти достойного мужчину и выйти замуж надо молиться святой Екатерине.

2. Ребята в этот день должны поститься и искренне молиться, чтобы Бог дал им трудолюбивую и не ленивую жену.

Гадание на Екатерины

1. Девушке, которая хочет выйти замуж надо сорвать несколько листочков с разных деревьев. Одним из них должна быть яблоня. Эти листочки надо положить под подушку и утром вытащить. Если попадется яблоневый листок – замужество в следующем году не ждать.

2. Полночь, одинокая девушка берет чашку с "ужином", обертывает его новым полотенцем и идет к воротам "призвать судьбу" и трижды кричит: "Судьба-судьба, иди ко мне ужинать!". По народным поверьям, у одинокой девушки вскоре должен появиться парень.

7 декабря чествуют великомученицу Екатерину

3. Вечером нужно выйти на улицу и прислушаться в какой стороне лает собака. С какой стороны услышите лай, с той стороны и ждите жениха.

4. Если на вечеринках собиралось много одиноких девушек, их судьбу решали сапоги. Переставляя их по очереди, меряли дом от стола к порогу. Чей сапог выйдет за порог, та девушка первой выйдет замуж в следующем году.

5. Узнать о девичьей судьбе помогали символические предметы: лента и кольцо. Одна из девушек должна разложить на столе предметы и накрыть их тарелками так, чтобы никто не видел. Затем каждая по очереди подходила и поднимала одну из тарелок. Если под ней окажется лента, будет еще год в девках, если перстень, то выйдет замуж.

Что нельзя делать 7 декабря

1. Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.

2. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.