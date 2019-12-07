7 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 декабря в народе почитается память великомученицы Екатерины. Святая была покровительницей невест и брака. В этот день проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями. Екатерина знала несколько языков, а также обладала замечательным ораторским талантом.

Именины сегодня празднуют: Александр, Григорий, Евгений, Екатерина, Марк, Семен.

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Народные приметы на 7 декабря

– Теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).

– Круги вокруг луны предвещают мороз.

– Солнечные лучи пучками направляются вверх – вскоре начнется метель.

– Маленькие звезды на небе станут приметой к тому, что скоро будет снегопад.

– Если одинокая девушка увидит 7 декабря крысу, то ее мужем будет иностранец.

– Екатерина по воде, то Рождество по льду.

– Ясная погода на Екатерину – ждите морозную зиму.

Что можно делать 7 декабря

1. Парни в этот день должны поститься и искренне молиться, чтобы Бог дал им трудолюбивую и не ленивую жену.

2. В этот праздник молодым девушкам, которые мечтают найти достойного мужчину и выйти замуж – надо молиться святой Екатерине.

Что нельзя делать 7 декабря

1. Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружественными и приветливыми.

2. Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.

Молодые девушки гадают на Екатерины

Гадание на Екатерины

1. В полночь, одинокая девушка должна взять чашку с "ужином", обернуть ее новым полотенцем, подойти к воротам "призвать судьбу", трижды крикнув: "Судьба-судьба, иди ко мне ужинать!". По народным приметам, у одинокой девушки вскоре должен появиться парень.

2. Вечером нужно выйти на улицу и прислушаться в какой стороне лает собака. С какой стороны услышите лай, с той стороны и ждите жениха.

3. Если на вечеринках собиралось много одиноких девушек, их судьбу решали сапоги. Переставляя их по очереди, мерили дом от стола к порогу. Чей сапог выйдет за порог, та девушка первой выйдет замуж в следующем году.

4. Узнать о девичьей судьбе помогали символические предметы: лента и кольцо. Одна из девушек должна разложить на столе предметы и накрыть их тарелками так, чтобы никто не видел. Затем каждая по очереди подойдет и поднимет одну из тарелок. Если под ней окажется лента, будет еще год в девках, если кольцо, то выйдет замуж.

5. Девушке, которая хочет выйти замуж надо сорвать несколько листочков с разных деревьев. Одним из них должна быть яблоня. Эти листочки нужно положить под подушку и вытащить утром. Если попадется яблоневый лист – замужество в следующем году можно не ждать.