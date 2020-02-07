7 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 февраля в народе отмечают память архиепископа Григория Богослова. Григория называли вселенским учителем, ведь он обладал даром проникать в самые глубокие тайны веры и разъяснять очень точно ее истины.
Именины сегодня празднуют: Александр, Анатолий, Борис, Григорий.
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Народные приметы на 7 февраля
– Синицы щебечут во дворе – ждите сильных морозов.
– Сильный снегопад – к ранней весне.
– Разлили молоко – ждите радостную новость.
– Снег выпал на Григория – очередная зима придет нескоро.
Что можно делать 7 февраля
1. Торговцам в этот день нужно взять кусочек сахара и носить в кармане, чтобы торговля была удачной.
2. В этот день делайте много добрых дел. По поверью, все добрые дела вернутся к человеку сторицей.
3. Подарить 7 февраля женщине цветы – к счастью.
Что нельзя делать 7 февраля
1. Не рекомендуется в этот день тяжело работать.
2. Не выходите в этот день из дома без особой необходимости.