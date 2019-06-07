7 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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7 июня 2019 – какой сегодня праздник в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 7 июня / unsplash.com

7 июня 2019 года отмечают Иванов день. В народном календаре дата получила названия: Иванов день, Иван – медвяные росы, Иван Головатый, Иван – гусятник, завистник птиц, Ферапонт – худые росы, Ферапонтов день.

Именины сегодня празднуют: Иван, Иннокентий, Федор.

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Народные приметы на 7 июня

– Обильная роса утром – примета того, что будет солнечный и теплый день. Если росы 7 июня нет, то после обеда, скорее всего, дождь будет.

– Много цветов 7 июня на рябине – будет хороший урожай овса.

– Рябина зацвела поздно – осень не будет долгой.

– Роса выпала 7 июня – будет хороший урожай льна и конопли.

Что можно делать 7 июня

1. Когда будете высаживать семена и рассаду, то загадайте желание. Если посадка даст хорошие плоды, значит, ваше желание сбудется.

Что нельзя делать 7 июня

1. Не встрявайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важных дел или ответственной работы на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергии в этот день важно найти применение.

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Теги: LifeStyle Традиции
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