7-летний сын Шарлиз Терон в очередной раз вышел в свет в платье

134 Читати новину українською
Шарлиз Терон с сыном Джексоном
Шарлиз Терон с сыном Джексоном / Instagram / @charlizetheronforever

Летом этого года стало известно, что сын Шарлиз Терон чувствует себя не в своем теле, а его звездная мама совершенно не против поддержать его в выборе. С того времени 7-летний Джексон неоднократно появлялся на публике в нарядах для девочек.

Один из выходов со своим ребенком в девичьем наряде голливудская звезда Шарлиз Терон совершила накануне, 25 октября. Вместе с Джексоном актриса была замечена на одном из паркингов в Лос-Анджелесе, провожая его в школу.

Читайте также: Шарлиз Терон сфотографировала сына в красном платье

На 7-летнем мальчике, который мечтает сменить пол и полноценно почувствовать себя девушкой, был наряд, похожий на школьную форму. На нем была красная рубашка, а также сарафан в клеточку, который дополняли серебристый рюкзак и светлые кроссовки. Прическа Джексона также больше напоминала девичью – его длинные "дреды" были собраны в высокий хвост. Шарлиз поцеловала ребенка на прощание и отправилась в школу.

Шарліз Терон і її син Джексон
Шарлиз Терон с сыном Джексоном / Instagram / @charlizetheronforever

Добавим, что иностранные СМИ уже около трех месяцев называют сына Шарлин Терон дочерью, однако пока Джексон не сменил пол. Однако в одном из интервью голливудская звезда заявила, что воспитывает двух дочерей и ее обязанность любить их и заботиться о них.

Напомним, Шарлиз Терон усыновила Джексона в 2012 году, а в 2015 году она удочерила дочь Огаст. Двое детей носят фамилию Терон, а звездная мама часто попадает в кадры папарацци.

Шарліз Терон
Шарлиз Терон и ее 7-летний сын Джексон / Instagram / @charlizetheronforever

Шарліз Терон з донькою
Шарлиз Терон с дочкой Огаст / Instagram / @charlizetheronforever

blog_ava
Главные новости: Смертельная перестрелка в Харькове, Медведчук снова летал в Москву
сегодня
1198
Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Звездные дети Шарлиз Терон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
сегодня 10:24 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября
52
Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
сегодня 09:30 Что надеть на прогулку с друзьями: 10 интересных идей
304
Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
25 октября 19:56 Уверенность в себе – панацея? Взгляд руководительницы издательства Vivat Юлии Орловой
35
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
25 октября 17:02 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
Квітослава Туз 11310
Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
25 октября 09:34 Кэти Перри 35: лучшие хиты зажигательной певицы
Анастасія Манюхіна 398
Новости
Больше новостей
Залиште відгук