7-летняя девочка с внешностью Рианны подписала первую рекламную сделку: фото двойника певицы
Многие взрослые мечтают стать похожими на своих кумиров, прибегая к пластической хирургии, но есть такие единичные случаи, когда природа сама дарит шанс стать "двойником" звезды с мировым именем. Именно такой шанс достался 7-летней Алая Скай, внешность которой идентично соответствует чертам певицы Рианны.
В конце июля американская певица Рианна опубликовала на своей странице в Instagram снимок маленькой девочки, которая как две капли воды, похожа на нее.
Читайте также: Рианна ищет жильца для своей виллы: за месяц аренды просит 35 тысяч долларов – фото имения
7-летнюю американку зовут Алая Скай, и после обнародования своего снимка Рианной она стала настоящей звездой Instagram.
Чуть не выпустила свой телефон. Как такое возможно?
– прокомментировала фото Алая певица.
Алая Скай / Instagram / @iambriakay_
Сходство со звездой мирового уровня сыграло на руку маленькой красавице. Ее личная страница насчитывает более 140 тысяч поклонников, среди которых певец Снуп Догг, модель Тайра Бэнкс и многие другие знаменитости. Более того, 7-летняя Алая Скай уже подписала свой первый рекламный контракт с брендом Mane Choice, который специализируется на средствах для ухода за волосами. О сотрудничестве с мини-копией Рианны мечтает также проект America's Next Top Model, однако пока девочка предпочла коллаборации с косметической маркой.
Выбор редакции
-
Девять женщин обвинили 78-летнего певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах: деталисегодня , 10:23
-
Детское Евровидение-2019: названы 10 участников Национального отбора13 августа , 18:00
-
Жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса ограбили, пока он ужинал в ресторане: детали13 августа , 15:38