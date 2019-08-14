7-летняя девочка с внешностью Рианны подписала первую рекламную сделку: фото двойника певицы

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Рианна со своим "двойником" Алаей Скай
Рианна со своим "двойником" Алаей Скай / Колаж: LifeStyle 24

Многие взрослые мечтают стать похожими на своих кумиров, прибегая к пластической хирургии, но есть такие единичные случаи, когда природа сама дарит шанс стать "двойником" звезды с мировым именем. Именно такой шанс достался 7-летней Алая Скай, внешность которой идентично соответствует чертам певицы Рианны.

В конце июля американская певица Рианна опубликовала на своей странице в Instagram снимок маленькой девочки, которая как две капли воды, похожа на нее.

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7-летнюю американку зовут Алая Скай, и после обнародования своего снимка Рианной она стала настоящей звездой Instagram.

Чуть не выпустила свой телефон. Как такое возможно?
– прокомментировала фото Алая певица.

Копія Ріанни
Алая Скай / Instagram / @iambriakay_

Сходство со звездой мирового уровня сыграло на руку маленькой красавице. Ее личная страница насчитывает более 140 тысяч поклонников, среди которых певец Снуп Догг, модель Тайра Бэнкс и многие другие знаменитости. Более того, 7-летняя Алая Скай уже подписала свой первый рекламный контракт с брендом Mane Choice, который специализируется на средствах для ухода за волосами. О сотрудничестве с мини-копией Рианны мечтает также проект America's Next Top Model, однако пока девочка предпочла коллаборации с косметической маркой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ala’a Skyy (@iambriakay_)

 

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Теги: LifeStyle Рианна
Источник: LifeStyle 24
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