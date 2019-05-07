7 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 мая 2019 года чествуют День Евсея. Говорят, что в этот день ночью могут начаться заморозки. 7 мая проводились обряды, которые были призваны пробудить землю и принести всем здоровье. Прославляли Майю Златовласку – Мать всех богов. В ее честь было принято зажигать специальный огонь, который символизировал возврат летних дней и вращение белого Солнцеворота.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Валентин, Николай.

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Народные приметы на 7 мая

– Береза распустилась – время сеять овес.

– Много комаров – ждите богатого урожая овса.

– С ивы и лозы летит пух – примета к тому, что время сеять поздний овес.

– Солнечные облака потемнели – к грозе.

Что можно делать 7 мая

1. В этот день принято убирать в доме и во дворе.

2. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерять, а лишь потом - отрезать.

Что нельзя делать 7 мая

1. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.