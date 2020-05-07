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7 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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7 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 7 мая / Фото из открытых источников

7 мая в народном календаре отмечают день Евсея и святой Елизаветы. Чтобы избавиться от тяжести на душе, советуют молиться святой Елизавете.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Валентин, Елизавета.

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Народные приметы на 7 мая

– Лучи солнца темнеют – к грозе.

– Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкие очертания – к сильной грозе и порывистому ветру.

– Сны с 6 на 7 мая осуществятся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.

Что  можно делать 7 мая

  • В этот день надо убрать весь дом.

Что нельзя делать 7 мая

  • В этот день не рекомендуется выяснять отношения.
  • Если сегодня рождаются котята, то оставлять себе их нельзя, надо всех раздать.
  • Беременным женщинам запрещается в этот день ходить на кладбище.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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