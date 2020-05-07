7 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 мая в народном календаре отмечают день Евсея и святой Елизаветы. Чтобы избавиться от тяжести на душе, советуют молиться святой Елизавете.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Валентин, Елизавета.

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Народные приметы на 7 мая

– Лучи солнца темнеют – к грозе.

– Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкие очертания – к сильной грозе и порывистому ветру.

– Сны с 6 на 7 мая осуществятся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.

Что можно делать 7 мая

В этот день надо убрать весь дом.

Что нельзя делать 7 мая