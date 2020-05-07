7 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 мая в народном календаре отмечают день Евсея и святой Елизаветы. Чтобы избавиться от тяжести на душе, советуют молиться святой Елизавете.
Именины сегодня отмечают: Алексей, Валентин, Елизавета.
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Народные приметы на 7 мая
– Лучи солнца темнеют – к грозе.
– Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкие очертания – к сильной грозе и порывистому ветру.
– Сны с 6 на 7 мая осуществятся не скоро. Рассказывать о них никому нельзя.
Что можно делать 7 мая
- В этот день надо убрать весь дом.
Что нельзя делать 7 мая
- В этот день не рекомендуется выяснять отношения.
- Если сегодня рождаются котята, то оставлять себе их нельзя, надо всех раздать.
- Беременным женщинам запрещается в этот день ходить на кладбище.
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