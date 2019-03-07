7 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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7 марта 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 7 марта 2019
Что можно и нельзя делать 7 марта / unsplash.com

7 марта 2019 года чтят память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 воинов. Главное событие этого дня – прилет ласточек, грачей и скворцов. По поверью, птицы, прилетевшие раньше предполагаемого срока предвещают приход теплых дней. По этому поводу говорили: "Ранние ласточки — к счастливому году".

Именины сегодня празднуют: Афанасий, Филипп, Вячеслав.

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Народные приметы на 7 марта

– На безоблачном небе 7 марта видно ясное солнце – погода скоро изменится.

– Рассвет светло-розовый или золотистый – погода будет очень хорошей.

– Туманный день – лето будет влажным.

– Кто первым в семье увидел прилет грачей, тот и будет, по примете, счастливым.

– Первая ласточка в день 7 марта – год будет счастливым.

– Холодная погода в день 7 марта – лето будет очень дождливым.

– Спел жаворонок – ждите весны.

7 березня прилітають пташки
7 марта прилетают птички

Что можно делать 7 марта

1. Если в этот день посадить капусту – ожидайте хороший урожай.

Что нельзя делать 7 марта

1. Если 7 марта выпадает на полнолуние, можно посыпать огороды и поля навозом, потому что сорняков будет много.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
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