7 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 марта почитают память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 воинов. В этот день по народным приметам прилетают ласточки, грачи и скворцы. По поверью, птицы, прилетевшие раньше предполагаемого срока, предвещают приход теплых дней. По этому поводу говорили: "Ранние ласточки — к счастливому году".
Именины сегодня отмечают: Виктор, Иосиф, Федор, Сергей, Владимир, Варвара, Елизавета, Ирина.
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Народные приметы на 7 марта
– На безоблачном небе заметно ясное солнце – погода вскоре изменится.
– Утром золотистый рассвет – ожидайте хорошую погоду.
– Если увидите ласточку 7 марта – год будет счастливым.
– Холодная погода в этот день – лето будет очень дождливым.
Что можно делать 7 марта
1. Если посадите капусту в этот день – то у вас будет богатый урожай.
Что нельзя делать 7 марта
1. Если 7 марта выпадает на полнолуние, нельзя посыпать огороды и поля навозом, потому что сорняков будет много.