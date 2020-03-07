7 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 марта почитают память мучеников Апамейских, Маврикия и 70 воинов. В этот день по народным приметам прилетают ласточки, грачи и скворцы. По поверью, птицы, прилетевшие раньше предполагаемого срока, предвещают приход теплых дней. По этому поводу говорили: "Ранние ласточки — к счастливому году".

Именины сегодня отмечают: Виктор, Иосиф, Федор, Сергей, Владимир, Варвара, Елизавета, Ирина.

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Народные приметы на 7 марта

– На безоблачном небе заметно ясное солнце – погода вскоре изменится.

– Утром золотистый рассвет – ожидайте хорошую погоду.

– Если увидите ласточку 7 марта – год будет счастливым.

– Холодная погода в этот день – лето будет очень дождливым.

Что можно делать 7 марта

​1. Если посадите капусту в этот день – то у вас будет богатый урожай.

Что нельзя делать 7 марта

1. Если 7 марта выпадает на полнолуние, нельзя посыпать огороды и поля навозом, потому что сорняков будет много.