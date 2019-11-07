7 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 ноября чествуют мучеников Маркиана и Мартирия. По народным приметам, с этого дня "Федот на лед ведет" – начинает меняться резко погода, становится очень холодно, и приближается настоящая зима. Люди пытались анализировали природные явления и предполагали, какой будет погода.
Святых Маркиана и Мартирия считают покровителями всех юристов, но западных. В наших служителей Фемиды – покровитель святой Николай.
Читайте также: Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Именины 7 ноября празднуют: Валерий, Маркиян (Марк).
Народные приметы на 7 ноября
– Если на небе мерцают звезды – ухудшится погода и появится сильный ветер.
– Если небо имеет чистый голубой цвет, то хорошая погода продержится еще долго.
– На небе облака плывут низко – ожидайте дождя и похолодания.
– 7 ноября плачет земля – обязательно пойдет или снег, или дождь.
Читайте также: Выходные в ноябре: сколько дней мы будем отдыхать в последний месяц осени
Что можно делать 7 ноября
1. Считается, что в этот день хорошо выплакать свои несчастья, покаяться в совершенных грехах. Говорят, что после этого можно с чистым сердцем и помыслами встретить зиму.
2. Если в этот день попросить умерших близких о помощи – проблемы решатся на следующий день.
3. По поверью, если девушка-сирота обратится в этот день с просьбой к умершей матери – она обязательно исполнит его.
Что нельзя делать 7 ноября
1. Тем, кто занимается частной торговлей рекомендуется в этот день не ездить никуда с товаром.
2. Женщинам и девушкам нельзя плакать в подушку. Говорят, что тому, кто потом ляжет на эту подушку – перейдут все слезы и боли.
3. Обойти людей, которые просят милостыню. В этот день надо помогать обездоленным людям.