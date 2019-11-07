7 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 ноября чествуют мучеников Маркиана и Мартирия. По народным приметам, с этого дня "Федот на лед ведет" – начинает меняться резко погода, становится очень холодно, и приближается настоящая зима. Люди пытались анализировали природные явления и предполагали, какой будет погода.

Святых Маркиана и Мартирия считают покровителями всех юристов, но западных. В наших служителей Фемиды – покровитель святой Николай.

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Именины 7 ноября празднуют: Валерий, Маркиян (Марк).

Народные приметы на 7 ноября

– Если на небе мерцают звезды – ухудшится погода и появится сильный ветер.

– Если небо имеет чистый голубой цвет, то хорошая погода продержится еще долго.

– На небе облака плывут низко – ожидайте дождя и похолодания.

– 7 ноября плачет земля – ​​обязательно пойдет или снег, или дождь.

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Что можно делать 7 ноября

1. Считается, что в этот день хорошо выплакать свои несчастья, покаяться в совершенных грехах. Говорят, что после этого можно с чистым сердцем и помыслами встретить зиму.

2. Если в этот день попросить умерших близких о помощи – проблемы решатся на следующий день.

3. По поверью, если девушка-сирота обратится в этот день с просьбой к умершей матери – она ​​обязательно исполнит его.

Что нельзя делать 7 ноября

1. Тем, кто занимается частной торговлей рекомендуется в этот день не ездить никуда с товаром.

2. Женщинам и девушкам нельзя плакать в подушку. Говорят, что тому, кто потом ляжет на эту подушку – перейдут все слезы и боли.

3. Обойти людей, которые просят милостыню. В этот день надо помогать обездоленным людям.