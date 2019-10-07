7 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 октября в народе чтят память первомученицы Текли, последовательницы апостола Павла, которая испытала много страданий за свою святость и чистоту. Христианская вера помогла ей перенести все страдания и мучения от гонителей христиан. Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и костер погас.

Именины сегодня празднуют: Виталий, Павел, Владислав, Андрей, Василий, Давид, Сергей, Степан.

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Народные приметы на 7 октября

– Много желудей на дубе – ждите мягкую зиму и плодородный год.

– Гром гремит 7 октября – зима будет теплой и малоснежной.

– Солнце ярко светит-ждите смены погоды.

Что можно делать 7 октября

1. Сегодня обязательно надо шить и вязать, чтобы вас весь год во всех делах сопутствовал успех.

2. В народе верят, что все, что на Теклу завязать – никогда не сможешь решить. Поэтому именно в этот день планируют свадебные торжества.

Что нельзя делать 7 октября

1. Чужих советов в этот день слушать не стоит. Считается, что это плохая примета.