7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине

Британский сердцеед Том Оделл 5 февраля выступит с концертом в Киеве в рамках мирового тура в поддержку своего последнего альбома Jubilee Road.

6 февраля Оделл впервые посетит с концертом Львов.

Поклонники (в основном поклонницы) активно готовятся к желанному выступлению любимого артиста. А тем, кто еще не слышал ни одной песни этого магнетического британца, предлагаем немедленно наверстать упущенное.

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку песен и видеоклипов, которые стоит посмотреть перед посещением концерта Тома Оделла в Украине.

Go Tell Her Now – это пока последняя видеоработа исполнителя на песню Go Tell Her Now, вошедшая в альбом Jubilee Road.

Tom Odell – Go Tell Her Now: смотрите видео

Эта совместная работа в дуэте с немецкой певицей Элис Мертон (известной по популярному хиту No Roots), которая собрала уже более 3,6 миллиона просмотров на YouTube.

Tom Odell – Half As Good As You: видео

Видеоклип на эту трогательную композицию рассказывает о дружбе, доверии, надежде, а еще здесь можно увидеть, как Оделл игрет на фортепиано босиком.

Tom Odell – If You Wanna Love Somebody: смотрите видео

Тот самый клип на песню Тома Оделла, в котором снялся голливудский актер Кевин Спейси, известный по секс-скандалу и ролью Фрэнка Андервуда в сериале "Карточный домик".

Tom Odell – Here I Am: видео

Одна из дебютных видеоработ Оделла Another Love была снята еще в 2012 году.

Почти все клипы на его песни – это мини-драмы, которые заставляют радоваться или плакать, но всегда сопереживать вместе с главными героями.

Tom Odell – Another Love: смотрите видео

А еще Том Оделл непревзойденный исполнитель каверов. В его интерпретации они совсем не похожи на оригиналы. Послушайте, например, это выполнение известного хита Ланы Дель Рей.

Tom Odell – Video Games: видео

Чтобы сполна ощутить мощную энергетику этого британца, стоит послушать его выступление на одном из openair-фестивалей.

Смотрите видео выступления Тома Оделла на фестивале Sziget 2017:

