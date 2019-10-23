7 самых модных цветов волос на зиму 2019: фотоподборка

Зимой каждой хочется оставаться красивой и стильной. Новая прическа освежит ваш вид и обязательно принесет приятные изменения в вашу жизнь. Редакция LifeStyle предлагает вам подборку из самых популярных оттенков окраски волос на зиму 2019, с которыми уже покорили мир известные звезды.

Розовый цвет

"Всегда популярны розовые оттенки, ведь это интересно и эффектно", – объясняет мастер-колорист Стефани Браун, которая работает с имиджем Кейт МакКиннон. Это пастельные цвета, которые могут переходить в природные. Но теперь можно смело выбрать и фиолетовый оттенок, как это сделала Меган Рапино (олимпийская чемпионка).

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Кроме того, в розовый цвет уже окрасились Аманда Силес, Аника Нони Роуз и Жасмин Кефас Джонс. "Ведь мягкий бледно-розовый цвет выглядит абсолютно ангельским в зимнюю погоду", – добавляет колорист.



Розовый цвет становится популярным на зиму 2019 / Коллаж LifeStyle 24

Смелый красный оттенок

Недавно сеть заполонили фото с награждения Эмми, где актриса Зендая поразила красным оттенком своих волос.

"Насыщенный красный цвет является идеальным дополнением к светлым тонам кожи и темному зимнему гардеробу", – рассказал колорист знаменитости Matrix Джордж Папаниколас, с которым также работает Джессика Стам, Ферги, Камила Алвес и другие.



Красный цвет является очень эффектным / Коллаж LifeStyle 24

Оттенок "глубокого эспрессо"

По словам колориста бренда Redken Мэтт Рез, этот оттенок поражает, поскольку "зимой ваш тон кожи становится более холодным и светлым на один-два оттенка, а потому насыщенный "эспрессо" действительно уравновешивает это".

Чтобы оттенок выглядел как можно более естественным, колорист предлагает сделать волосы блестящими в салонах красоты. Отметим, что его клиентами являются Лоренца Ицо и Дженна Деван.



Попробуйте насыщенный черный / Коллаж LifeStyle 24

Каштановый цвет

Колорист Джордж Папаниколас предлагает поработать в некоторых мягких каштановых оттенках. По его словам, получится универсальный приятный цвет.

Поскольку это самый распространенный цвет волос, то он подойдет для большинства женщин. "Ключевым моментом является сохранение двух оттенков вашего естественного цвета. А чтобы акцентировать на лицо, сделайте общий цвет немного темнее", – посоветовал Папаниколас.



На зиму можно выбрать и каштановый оттенок / Коллаж LifeStyle 24

Оттенок Rooted blond

Колористы уверяют, что цвет "блонд" прекрасно подходит для зимы. "Иногда блондинки хотят быть яркими целый год и для этого они выбирают свой цвет в корнях. Это спасет женщин от регулярных запланированных посещений салона, чтобы подкрасить волосы. К тому же, это не будет выглядеть однотонно и даст яркий эффект.



Альтернативный оттенок для блондинок / Коллаж LifeStyle 24

Пастельные цвета

Надоело быть блондинкой? Добавьте к своему цвету пастельных тонов – это очень красивый и смелый выбор, объясняет Папаниколас. По его словам, мятный оттенок станет главным в этом праздничном сезоне.

"Поскольку эти оттенки имеют тенденцию к относительной скорости роста волос, то вам не придется беспокоиться о регулярном подкрашивании. Ведь всегда основной пастельный цвет легко изменить, как только это перестанет быть трендом", – отвечает колорист.



Удивляйте пастельными цветами волос / Коллаж LifeStyle 24

Цвет мокко

Это микс классического коричневого цвета с золотыми тонами. "Вместо темных пепельных тонов стоит выбрать теплые оттенки волос, которые подойдут для большинства тонов кожи".



Цвет мокко привлекателен в любое время / Коллаж LifeStyle 24