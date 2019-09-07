7 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 сентября православная церковь чтит память апостола Тита, который был учеником апостола Павла.

Именины сегодня празднуют: Иван, Регина, Ренат.

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Народные приметы на 7 сентября

– Богатый урожай грибов – к затяжной зиме.

– Перелетные птицы на землю садятся – к ясной и теплой погоде, на крыши домов – к ненастью.

Что можно делать 7 сентября

1. Этот день благоприятнен для поездок и покупок.

2. Чтобы весь год быть здоровым и бодрым, утром надо умыться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет.

Что нельзя делать 7 сентября

1. В этот день не стоит заниматься строительством.