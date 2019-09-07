7 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 сентября православная церковь чтит память апостола Тита, который был учеником апостола Павла.
Именины сегодня празднуют: Иван, Регина, Ренат.
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Народные приметы на 7 сентября
– Богатый урожай грибов – к затяжной зиме.
– Перелетные птицы на землю садятся – к ясной и теплой погоде, на крыши домов – к ненастью.
Что можно делать 7 сентября
1. Этот день благоприятнен для поездок и покупок.
2. Чтобы весь год быть здоровым и бодрым, утром надо умыться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет.
Что нельзя делать 7 сентября
1. В этот день не стоит заниматься строительством.
Источник: LifeStyle 24
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