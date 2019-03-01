7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной

Готовьте свои рюкзаки и с приходом первых дней весны определяйте маршрут в цветущие места Украины. LifeStyle 24 предлагает вам 7 туристических маршрутов, которые вам непременно нужно посетить.

1. Крокусы (шафран Гейфеля) расцветают первыми на склонах украинских Карпат. Больше всего их растет в селе Колочаве Межгорского района Закарпатской области, недалеко от озера Синевир. Эти цветы относятся к краснокнижным и срывать их запрещено. Как говорят, эта территория – одно из главных экологически чистых мест в Украине.

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Когда ехать: цветут эти удивительные растения с марта до середины апреля в течение 20-25 дней.

2. Ичнянский национальный парк особенно красив весной. Парк расположен недалеко от города Ичня в Черниговской области. На территории парка есть много балок и речных долин, образовавшихся благодаря реке Удай и ее притока Иченька. Весной здесь растет невероятно много пролесков и подснежников, которые тоже находятся под охраной Красной книги Украины.

Когда ехать: цветут в марте-апреле, но если на улице теплая погода, то их можно встретить и в феврале.

3. Долина нарциссов находится в 4 км от закарпатского города Хуст. Урочище Киреши – именно здесь расположена заповедная территория между реками Тиса и Хустец. Долина нарциссов также входит в один из биосферных резервов ЮНЕСКО. А сами нарциссы тоже относят к краснокнижному виду растений.

Когда ехать: нарциссы расцветают в конце апреля и радуют глаз до середины мая. Именно в это время нарциссы изобилуют во всей своей красе.

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4. Кировоградский дендропарк – это большая парковая зона, что охватывает около 45 гектаров территории города Кировоград и ежегодно увеличивает количество саженцев-тюльпанов. Завезенные из Голландии луковицы тюльпанов весной прорастают на кировоградской земле и украшают улицы города. Кроме цветов, в дендропарке есть много развлекательных заведений и аттракционов. Именно поэтому, жители города называют этот уголок "украинским Диснейлендом"

Когда ехать: как и все тюльпаны в Украине, цветы начинают цветение ближе к концу апреля и отцветают до середины мая.

5. Цветение трав в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" тоже удивительное природное явление. Здесь можно встретить не только уникальных животных, но и цветение ковыля, который покрывает весь заповедник серебристой дымкой. Также можно насладиться цветением катальпы, сиреневой аллеи. Это тот случай, когда стоит увидеть заповедник не только из-за ценной фауны, но и флоры.

Когда ехать: серебристое цветение можно увидеть с середины апреля и до июня месяца.

6. Цветение сакур – невероятное весеннее зрелище, которое ежегодно проходит в Ужгороде под названием "Сакура-фест". Еще в начале ХХ века японские вишни завезли в город из Вены, а сегодня она до сих пор изобилует во всей красе. Почти одновременно с сакурами зацветают в городе розовые, белые и фиолетовые магнолии и распускаются цветы японской айвы. Больше всего цветущих деревьев на аллее Сакур, протянувшейся вдоль берега Ужа на Православной и Киевской набережных. Считается самой длинной в Европе.

Когда ехать: цветение сакуры длится около двух недель и приходится примерно на конец апреля – начало мая, в зависимости от погодных условий.

7. Сиреневый гай находится на южной окраине с. Диканьки Полтавской области. Саженцы для цветущего ботанического памятника природы свозили со всей Европы. Хотя это место не пользуется большой популярностью среди туристов Украины, но это тоже можно считать хорошим поводом для посещения известного городка из воспетой Гоголем книги.

Когда ехать: сирень зацветает в середине мая и в зависимости от вида растения и погодных условий может цвести до июля.