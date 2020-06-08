8 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
8 июня в народном календаре отмечают день Карпа, который был одним из учеников святого Павла.
Именины сегодня празднуют: Александр, Георгий, Давид, Елена, Карп, Макар.
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Народные приметы на 8 июня
– Много комаров – месяц будет дождливым.
– Хороший урожай щавеля 8 июня – лето будет теплым.
– Лягушки громко квакают – примета того, что стоит ждать дождей в ближайшее время.
Что можно делать 8 июня
- Говорят, что в этот день хорошо ловится рыба. Поэтому любители рыбалки могут смело отправляться к водоему.
Что нельзя делать 8 июня
- Сегодня нельзя скупиться.
- Не рекомендуется в этот день ехать далеко из дома, ведь весь год будете в разъездах.
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