81-летний свекор королевы Летиции заявил, что больше не будет участвовать в королевских выходах

Король Испании Хуан Карлос официально заявил, что больше не намерен совершать каких-либо выходов, которые бы касались его статуса. Также не будет принимать участия в королевских мероприятиях уже с июня этого года.

81-летний испанский король Хуан Карлос уступил почетный трон своему сыну еще в 2014 году. Именно тогда, 2 июня, Филипп VI и его супруга Летиция официально стали королем и королевой. Однако отец сопровождал своего отпрыска во время каждого официального мероприятия в течение следующих пяти лет.

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Уже со 2 июня 2019 года бывший король Испании не будет совершать никаких выходов. Как сообщает источник Royal Central, 81-летний Хуан Карлос написал сыну письмо, в котором отметил, что хочет "начать новую страницу жизни".

В течение последних пяти лет, после моего отречения от престола 2 июня 2014 года, я с тем же рвением служил Испании и короне. Теперь, по моему мнению, пришло время открыть новую страницу моей жизни. Отмечая свой 80-летний юбилей в прошлом году, я задумался над этим, и целый год эта идея созревала. С твердой убежденностью сегодня я выражаю свое желание сделать этот шаг – прекратить развитие институциональной деятельности. Я принимаю это решение с большой любовью и гордостью, которую испытываю как отец,

– говорилось в письме, которое бывший король Испании направил своему сыну Филиппу VI.