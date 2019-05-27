81-летняя Ада Роговцева попала в больницу

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Ада Роговцева в больнице - детали госпитализации
Ада Роговцева / angliya.com

Легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева попала в больницу. Сейчас причина госпитализации неизвестна.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в понедельник, 27 мая.

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"Наша дорога и легендарная Ада Николаевна... Здорова и невредима, не волнуйтесь ...", – написала она.

Ада Роговцева – народная артистка УССР, СССР и Герой Украины. Но началось все очень давно. Она мечтала стать журналисткой, но стала гениальной актрисой. Ее карьера началась очень стремительно.

К слову, у актрисы четкая гражданская позиция. Она активно поддерживала Оранжевую революцию и Евромайдан, выступала со сцены. А с начала войны с Россией активно помогает бойцам АТО. Ада Роговцева ездит выступать перед защитниками Украины, и собирала деньги на лечение раненых. Против нее враждебные соседи даже возбудили уголовное дело. Кстати, до конфликта она долгое время успешно работала в России.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle
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