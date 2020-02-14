82-летняя Джейн Фонда снялась в фотосессии для глянца и рассказала о пластических операции

82-летняя Джейн Фонда стала приглашенной звездой мартовского номера канадского Elle. Там женщина призналась, что несмотря на возраст и двойную борьбу с онкологией больше не будет прибегать к пластическим операциям, хотя раньше и не отказывалась от них.

Для известного глянцевого журнала Elle Canada Джейн Фонда примерила несколько весенних образов, а автором снимков стал Max Abadian.

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Джейн Фонда для Elle Canada / Фото: Max Abadian, Elle Canada

Легендарная американская актриса за свою жизнь сыграла не только в многочисленных кинолентах, но и сталкивалась с трудностями личного характера – женщина дважды боролась с онкозаболеванием. Несмотря на это, она сохранила красоту тела, которую и не планирует улучшать с помощью пластических хирургов.

Что известно о болезни Джейн Фонды?

В 2018 году Джейн Фонда призналась, что в 2010-м пережила онкологию – тогда ей диагностировали рак груди. Опухоль обнаружили совершенно случайно во время очередного медосмотра, после чего успешно ее удалили. Уже в 2018 году болезнь снова настигла актрису, но уже в форме ракового образования на нижней губе. Тогда же звезда тоже успешно поборола недуг.

Я устала притворяться, хватит! Я больше не сделаю себе ни одной пластической операции – больше не собираюсь себя резать. Я проделала большую работу, чтобы стать увереннее в себе. Мне было нелегко. Я честно говорю, это была долгая и длительная борьба для меня,

– призналась актриса.

По ее словам, ранее она неоднократно обращалась к услугам "докторов красоты", поскольку имела неуверенность в себе с детства. Большой отпечаток на это наложило и самоубийство матери.

"Я знала, что если скажу правду, многие женщины меня поймут. У большинства из нас одинаковые проблемы: мы считаем, что недостаточно хороши, красивы, должны угождать всем, начиная с отца, недостаточно стройные, умные ... Я выросла в 1950-х, тогда моя мать покончила с собой, и я бессознательно подстраивалась под мужчин и их мнение. Мне до сих пор очень трудно это преодолеть", – заметила Джейн.