Канадскому актеру Нику Кордеро в конце апреля ампутировали ногу из-за осложнений, которые вызвал коронавирус. Он уже 85 дней находится в больнице, где борется за жизнь. За это время из-за мышечной атрофии Ник похудел на 30 килограммов.

О состоянии актера сообщает его жена Аманда Клутс на личной странице в инстаграме. Женщина отметила, что ее любимому предстоит долгий путь выздоровления. Ранее врачи даже говорили прощаться с актером, однако сейчас он уже реагирует на некоторые вещи и понемногу восстанавливается.

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Он взаимодействует своими глазами, отвечая на вопрос: поднимает глаза вверх как "да", а вниз как "нет". Когда он настороже, также может двигать челюстью. Это единственное, что он способен делать,

– написала в публикации Аманда.

Избранница Ника добавила, что он похудел на 30 килограммов. Причиной этого стала мышечная атрофия. Пока актер не может самостоятельно двигать своим телом, поэтому жена делает ему пассивную физиотерапию, чтобы помочь набраться сил и для движения мышц и суставов.

Мышечная атрофия – синдром, при котором страдает мышечная система человека. Она может привести к слабости, утончению и уменьшению размеров мышечных волокон, объему мышечной ткани. Бывают случаи, когда происходит полное исчезновение мышечной ткани, что приводит к частичному или полному параличу.

Аманда добавила, что у Ника были незначительные инфекции крови, которые вызвали проблемы с кровяным давлением, однако врачи держат ситуацию под контролем.

"Хотелось бы, чтобы я вошла в его комнату и он смог широко улыбнуться мне, взять за руку. Но вместо того, чтобы чувствовать себя побежденной, я возвращаюсь к чувству решимости. Я даю ему любую энергию, которую только могу. Я ставлю ему цели, которые хотели бы видеть врачи. Я настаиваю на том, что он может сделать это! Некоторые могут смотреть на меня как на сумасшедшую. Они могут подумать, что я не до конца понимаю его состояние, потому что каждый день пою в его комнате. Не собираюсь грустить. Это не то, чего хотел бы Ник", – написала женщина в публикации.

Что известно о COVID-19 у Ника Кордеро?

В апреле супруга актера сообщила, что ее муж попал в больницу в конце марта с пневмонией. Позже у него диагностировали коронавирус, с которым он боролся три недели, однако беспощадная болезнь не позволяла себя победить. У Ника начали образовываться тромбы в сосудах. Сначала медики использовали лекарства для разжижения крови, однако они не сработали. Врачам пришлось принять решение об ампутации ноги. После операции жизнь актера поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. Три недели Кордеро находился в коме, после чего его жена сообщила, что мужчина открыл глаза. Впрочем его состояние до сих пор остается очень слабым.