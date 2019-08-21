85-летний Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: детали расставания

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Ларри Кинг и Шоун Кинг
Ларри Кинг и Шоун Кинг / PageSix

Американский тележурналист Ларри Кинг в возрасте 85-ти лет решил изменить свою личную жизнь и подал на развод с 59-летней актрисой Шоун Кинг. Знаменитая супружеская пара прожила в браке 22 года.

О расставании американской актрисы и ведущего популярной программы сообщает издание The Blast.

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Тележурналист Ларри Кинг решил расторгнуть брак с 59-летней Шоун Саутвик после 22 лет брака. Причиной развода звезда указал «непримиримые разногласия», однако фанаты пары подозревают, что у них были напряженные отношения и из-за распределения имущества, а также по причине измены Шоун.

В 2010 году звезды уже намеревались расстаться, однако ей удалось примириться и забрать заявление из суда. Согласно слухам, тогда причиной скандалов стал роман Шоун Саутвик (Кинг по мужу, LifeStyle 24) с тренером их сыновей по бейсболу. В 2016 году по сети вновь ширились слухи об отношениях жены Ларри Кинга с близким другом принцессы Дианы Ричардом Грином. Однако тогда супруги также пережили сложный период.

А на днях Ларри Кинг, который, как заявляют инсайдеры был очень несчастен в браке на протяжении последних 10 лет, таки решился на развод. Пара прожила в браке с 1997 года, в котором родилось двое сыновей. Шоун Саутвик была восьмой женой тележурналиста.

Ларрі Кінг
Ларри Кіинг и Шоун Кинг / Фото Us Weekly

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Теги: Журналисты Голливуд LifeStyle Звездные разводы
Источник: LifeStyle 24
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