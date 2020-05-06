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85-летняя актриса украсила обложку модного глянца: роскошные фото

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Джуди Денч стала самой старшей звездой Vogue
Джуди Денч стала самой старшей звездой Vogue / Instagram / @britishvogue

Знаменитая британская актриса Джуди Денч согласилась на предложение Vogue. Звезда в 85 лет стала главной героиней июньского номера и украсила его обложку.

Любители модных глянцев привыкли видеть любимые издания с соблазнительными красотками на обложке. Однако британский Vogue решил отойти от стереотипов и пригласил на съемку легендарную Джуди Денч. Поэтому актриса стала старейшей звездой, которая снялась для обложки глянца.

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Главный редактор Эдвард Эннинфул трогательно представил ее читателям. "Я не могу передать вам, как рад видеть эту леди – командора Ордена Британской империи Джуди Денч, неоспоримую королеву сцены и экрана, которая снялась для своей первой обложки Vogue в возрасте 85 лет", – написал он в сети.

Оскароносная актриса появилась на фото в плаще с цветочным принтом от Dolce & Gabbana. Кроме того, Джуди Денч примерила светлое одеяние с вышивкой, которое выглядело роскошно. Съемки прошли в начале марта, поэтому авторы проекта не нарушали условий карантина.

Уже в интервью, фрагмент которого опубликовали в сети, Джуди Денч рассказала о своей самоизоляции и самых успешных съемках. Актриса поделилась мыслями, как пандемия коронавируса изменит мир.

"Я уверена, что чувствую себя так же, как и все другие, такие беспрецедентные времена довольно трудно понять. Что хорошо – так это то, что это заставило многих людей осознать тяжелое положение других людей, которые абсолютно одиноки. Если из этого получится много доброты, то это будет плюсом", – поделилась она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений British Vogue (@britishvogue)

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Vogue Голливуд
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