89-летний экс-президент Формулы-1 Берни Экклстоун в четвертый раз станет отцом

Легендарный президент Формулы-1 Берни Экклстоун в свои 89 лет ждет появления четвертого ребенка. Миллиардер отметил, что имеет много свободного времени, поэтому хочет посвятить себя семье.

Берни Экклстоун ушел на пенсию в январе 2017 года. Сейчас он состоит в браке с 44-летней Фабианой Флози. Они поженились в 2012 году. Супруги ждут пополнения в семье. Для женщины это будет первый ребенок, а вот для британского миллиардера – четвертый. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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По словам Берни, в этом нет ничего необычного. Сейчас он не работает, поэтому имеет достаточно времени, чтобы практиковаться с детьми. Мужчина сообщил, что они с Фабианой ожидают рождения сына. Мальчик должен появиться на свет в июле 2020 года.

Я очень счастлив за свою жену, мы уже несколько лет ждали этого. Рад, что после того, как я умру, с ней рядом кто-то останется. У меня есть внуки и я с нетерпением жду рождения еще одного ребенка,

– рассказал миллиардер.

Добавим, у Экклстоуна уже есть три дочери. Старшую зовут Дебора, она родилась в первом браке и сейчас ей 65 лет. От модели Славики Экклстоун Берни имеет двух дочерей – 35-летнюю Тамару и 31-летнюю Петру. Кроме этого у мужчины есть пятеро внуков.