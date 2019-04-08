8 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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8 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 8 апреля / allatravesti.com

8 апреля 2019 года отмечается день Архангела Гавриила, который был очень приближенным к Богу. Его очень почитают в христианстве. Архангелу Гавриилу часто молятся от избавления болезни.

Именины сегодня празднуют: Лариса, Гавриил, Василий, Анна.

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Народные приметы на 8 апреля

– Если черемуха зацвела – можно картофель высаживать.

– Какой будет погода 8 апреля, таким, по приметам, и будет 8 октября.

– Заморозки в этот день – примета того, что весна будет холодной, а лето придет еще нескоро.

Что можно делать 8 апреля

1. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерять, а лишь пото – отрезать.

2. Идеальный день для самоанализа и медитации. Вдохновляйтесь природой для создания хорошего настроения.

Что нельзя делать 8 апреля

1. В этот день стоит избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

2. Нельзя никому завидовать. Если вы наврочите человеку, то сглаз вернется к вам бумерангом.

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Теги: LifeStyle Религия Традиции
Источник: LifeStyle 24
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